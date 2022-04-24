24 апр 2022



Лидер FEAR FACTORY: «Почему я прячу вокалиста?»



Dino Cazares в рамках недавней беседы рассказал о том, как проходили поиски нового вокалиста:



«Многие осуждают меня за то, что я не объявил имя нашего нового вокалиста. Они говорят: "В чём дело? Ты собирался назвать имя нового вокалиста! Что случилось?" На самом деле я собирался объявить вокалиста прямо перед туром со STATIC-X [с FEAR FACTORY], который должен был состояться прямо сейчас. То есть я собирался объявить об этом, я собирался выпустить трек прямо перед туром, просто чтобы поднять хайп перед гастролями и представить человека. Но тур отложили, и я поехал в тур с SOULFLY [в качестве приглашённого гитариста], а потом появились другие дела.



Дело в том, что если я объявлю его имя прямо сейчас, все ахнут — бум! Они ещё даже не слышали его, а уже набросятся на него. Поэтому я хочу сделать так: я выпускаю трек. Все говорят: "Выпусти трек прямо сейчас". Ну тут нужно всё спланировать. Я не хочу выпускать песню просто для того, чтобы выпустить её, а за ней ничего нет. Другими словами, я пытаюсь сказать, что большинство фанатов не понимают, что вы хотите создать шумиху ради чего-то. Прямо перед туром я бы выпустил песню с новым вокалистом, и люди бы обрадовались — бум! — у вас есть с чем отправиться в тур. Это, надеюсь, поможет увеличить продажи билетов, вызовет больший интерес к группе, бла-бла-бла. Но если я выпускаю трек сейчас, за ним ничего нет, то он просто не нужен. Это не понимает большинство фанатов — есть планирование и есть определённое время для выпуска. Поэтому я скрываю, кто этот человек, до подходящего момента... Вот что я хочу сказать всем и каждому в данный момент».



На вопрос, готов ли новый вокалист FEAR FACTORY «эмоционально» справиться с неизбежной реакцией некоторых фанатов, которую он ощутит на себе после того, как его личность будет раскрыта, Dino ответил:



«Я думаю, что готов. Если говорить о таланте, то он вполне готов. Но "готовность к туру" — это совсем другое. Будем надеяться, что... Человек, который у нас есть, совершил несколько гастролей, но не таких, какие совершаем мы. Например, полный тур по США может длиться от четырёх до шести недель, потом ты летишь в Европу и проводишь там ещё четыре-пять недель, возвращаешься в Штаты, проводишь ещё один тур, потом едешь в Южную Америку и проводишь там ещё несколько недель, затем едешь в Австралию и проводишь там ещё несколько недель, а после этого планируешь следующий год. Я думаю, что одним из важных моментов также является то, что когда этот человек будет объявлен, он должен будет уметь справляться с критикой. Это будет самая трудная часть. "Ну, это не похоже на Burt'а". Конечно нет. Я хочу, чтобы этот человек... Он на самом деле звучит как Burt — он может справиться со всеми старыми вещами, как Burt, — но что касается движения вперёд, я бы хотел, чтобы у него была своя идентичность. У нас по-прежнему останется рецептура того, что делает FEAR FACTORY, — это никуда не делось — но я хочу, чтобы у этого человека была своя собственная индивидуальность».



На вопрос о том, что произошло, что заставило Burton'а покинуть FEAR FACTORY, Dino ответил:



«Хороший вопрос. Я не знаю. Я думаю, он просто потерял интерес... Я могу только предполагать, потому что мы четыре года проходили через тяжёлые судебные процессы, и это финансово ударило по нам — и по нам лично тоже — и я просто предполагаю, что он потерял интерес. Я думаю, что, возможно, все те вещи, через которые мы прошли в FEAR FACTORY, были просто... Он один из таких парней: "К чёрту всё. Я ухожу. Пошло всё к чёрту!" Он не производит впечатление бойца — человека, который будет говорить: "Да пошло оно всё. Мы прошли через через многое. Давайте пройдём и через это и будем продолжать!" Я к тому, что оставил для него дверь открытой на некоторое время, чтобы он вернулся в группу, но он сказал: "Да пошёл я, Raymond [Herrera, бывший барабанщик FEAR FACTORY] и Christian [Olde Wolbers, бывший басист FEAR FACTORY] — все. Пошли все на х$@".



Я не собираюсь давить на него. Я не собираюсь давить на него или что-то в этом духе. Фанаты постоянно просят меня: "Эй, позвони ему. Просто позвони ему". Ну, если вы видели, что он сказал, когда уходил, то просто позвонить не получится... Он ушёл довольно озлобленным, и на этом всё закончилось... Похоже, он хорошо проводит время на своей волне. Так что я не собираюсь никого заставлять возвращаться или делать что-то подобное.



Некоторые люди хотят перемен в своей жизни, но иногда фанаты просто не могут принять это. Фанаты говорят: "Он был вокалистом в группе 30 лет. Верни его". Но это было его решение. Никто его не выталкивал, никто не заставлял его уходить — ничего подобного. Это было целиком и полностью его решение, вот и всё».













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