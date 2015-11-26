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Fear Factory

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16 июн 2021 : 		 Гитарист FEAR FACTORY полон оптимизма

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22 май 2021 : 		 Гитарист FEAR FACTORY хочет пообтереться с новым вокалистом

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13 май 2021 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: «Без понятия, почему Burton саботировал процесс»

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13 апр 2021 : 		 Премьера нового трека FEAR FACTORY состоится весной

1 апр 2021 : 		 Новая песня FEAR FACTORY выйдет весной

22 янв 2021 : 		 В машину гитариста FEAR FACTORY стреляли

20 янв 2021 : 		 Скоро новый сингл FEAR FACTORY

11 янв 2021 : 		 BURTON C. BELL: «Мне не интересно работать с FEAR FACTORY»

26 дек 2020 : 		 Лидер FEAR FACTORY представил педаль

18 дек 2020 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Пересмотрев "Demanufacture", я получил заряд для новых песен»

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|||| 25 июн 2021

Песнь бывшего из FEAR FACTORY



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Бывший вокалист FEAR FACTORY Burton C. Bell исполнил композицию "Replica" с местной группой в Frankie's Pizza, Сидней, Австралия, — видео доступно ниже.

Watch Ex-FEAR FACTORY Frontman BURTON C. BELL Sing





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

freeze2


25 июн 2021, 12:37		Петь так и не научился короче

Hellg


25 июн 2021, 14:52		Стрёмное исполнение(


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