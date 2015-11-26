25 июн 2021



Песнь бывшего из FEAR FACTORY



Бывший вокалист FEAR FACTORY Burton C. Bell исполнил композицию "Replica" с местной группой в Frankie's Pizza, Сидней, Австралия, — видео доступно ниже.







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