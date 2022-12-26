25 дек 2022



Лидер FEAR FACTORY: «Ой, как стало сложно ездить в туры...»



В недавней беседе с Vulgar Display Of Podcast" гитарист FEAR FACTORY Dino Cazares посетовал на возросшие сложности с организацией гастролей:



«Так много изменилось за эти пару лет, потому что взгляните, как сильно изменилась экономика, цены на бензин и даже доступность некоторых вещей, даже водители. Найти водителя сейчас очень сложно. Люди на самом деле не понимают, во что обходятся эти туры. Всё влияет на вас, будь то концертные площадки, берущие большую долю от продажи товара, или безумные цены на дизельное топливо и бензин. Многие люди не понимают, что автобусы ездят на дизельном топливе, а дизельное топливо дороже бензина. Это увеличивает расходы, когда вы тратите от восьмисот до тысячи долларов только на то, чтобы заправить бак автобуса. Люди не осознают стоимость всего этого. Поэтому становится всё труднее и труднее.



Это очень странно, потому что когда мы только начали бронировать тур, экономика была намного слабее, чем сейчас. А потом мы заключаем контракты на шоу на сумму "X" долларов, и вдруг мы переносим тур на год или около того, и так многое изменилось. Теперь эти контракты не соответствуют тому, в каком состоянии сейчас экономика. Многие люди не понимают, что многое изменилось. Я бы хотел, чтобы мы могли вернуться назад и пересмотреть наши контракты, но уже слишком поздно — мы не можем этого сделать. Что есть, то есть. Мы просто не заработаем тех денег, которые мы обычно зарабатываем на этом туре, но мы всё равно его проведём; мы настроены на это. Мы не можем дождаться возвращения на сцену и просто выступить перед людьми».



Когда интервьюеры отметили, что приятно слышать, как Dino так откровенно говорит о финансовых проблемах, с которыми сталкиваются гастролирующие артисты, он добавил:



«Я не единственный, кто об этом говорит. Были и другие люди — например, Devin Townsend много говорил об этом; DARK FUNERAL и несколько других групп также говорили о том, как обстоят дела. Конечно, многие люди, которые слушают меня и являются поклонниками группы, не очень понимают, что это такое, как всё происходит. Но в каком-то смысле они должны понимать, потому что цены на бензин влияют на всё. Цены на продукты питания стали безумно высокими. Так что люди должны понять, как к этому относиться. Если говорить от третьего лица, то если человеку тяжело заплатить за квартиру или купить еду, представьте, каково нам выступать с гастролями. У людей есть ошибочное мнение, что если ты в туре, то ты зарабатываешь большие деньги, и ты богатый парень. Мы страдаем от этого не меньше, чем они, — даже больше, потому что у нас больше накладных расходов».







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