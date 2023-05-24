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Fear Factory

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|||| 24 май 2023

Бывший из FEAR FACTORY обещает много FEAR FACTORY



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Burton C. Bell в недавнем интервью сказал, что планирует вернуться на сцену:

«В моей карьере было много невероятных взлетов, много невероятных вершин. У меня было несколько разрушительно тяжелых ситуаций. Но главное для меня — это все, чем я хочу заниматься.

Я считаю себя артистом — многогранным, но в первую очередь я музыкант, певец. Поэтому я хочу продолжать в том же духе.

Я люблю выступать на сцене. Мне нравится быть перед публикой. Я люблю энергию публики, и мне этого очень не хватает.

Я строю планы — я делаю шаги, чтобы вернуться на сцену».

В конце беседы, когда ведущий программы Alex Crescioni поблагодарил Bell за его "вдохновляющую" музыкальную деятельность на протяжении многих лет, включая творчество FEAR FACTORY и ASCENSION OF THE WATCHERS, Burton сказал:

«Люди услышат их снова. Когда я вернусь на сцену, я буду исполнять... Я горжусь 99 процентами песен, которые мы сделали [с] FEAR FACTORY. Не каждая песня - победитель, но я горжусь всей работой, которую я сделал с FEAR FACTORY, THE WATCHERS, GZR, CITY OF FIRE, MINISTRY, HATEFACE. Во всех этих группах я принимал активное участие. Так что когда я отправлюсь в турне, я буду исполнять музыку всех этих групп. Очевидно, большую часть из FEAR FACTORY, потому что 30 лет я отдал этой группе. Но речь не будет идти только о FEAR FACTORY. Это будут FEAR FACTORY, WATCHERS, классический GZR, CITY OF FIRE - просто сделаем все из этого. Это будет весело. И я сейчас джемую с некоторыми ребятами. Мы работаем над проектом и делаем шаги к тому, чтобы он состоялся!»




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КомментарииСкрыть/показать 11 )

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24 май 2023
gravitgroove
Для тех кто до сих пор уверен, что без жирного индейца и стилистики FF Бертон ни на что не способен.
Пусть боянчик, но заучит и сегодня неплохо. https://youtu.be/NBbkTP669WM
Like!5
24 май 2023
WahrandPhain
gravitgroove, для меня всегда Фир Фектори= Бертон, нихуя там риффы жирного не решают, Бертон все вытаскивал голосом и харизмой. Пруф - включаешь реплику, и она начинается именно с голоса, а не с риффов, войс задает настроение всей песне, и опять таки, он голосом поддерживает мощь первого риффа. Убираем Бертона и вся песня идет на хуй. Как и все творчество без него. Итальяшка хорош, но только как манекен на замену для нищих.
Like!5  Dislike!1
24 май 2023
x
xRReth
WahrandPhain, для меня всегда Фир Фектори= Казарес, нихуя там голос сиплого не решает, Казарес все вытаскивал руками и пузом, на котором лежит гитара. Пруф - включаешь нью брид, и она начинается именно с риффа, а не с голоса, джжжж задает настроение всей песне, и опять таки, он риффом поддерживает мощь куплета. Убираем Казареса и вся песня идет на хуй. Как и все творчество без него. Кристиан хорош, но только как гитарист на замену в Аркаеае.
...
Это я к тому, что выше хуйня дикая написана, а то тут сарказм не все выкупают
24 май 2023
Вашингтон Ирвинг
xRReth, в золотую эпоху FF были важны все. Более того, был «пятый в квартете» - Рис Фулбер, автор семплов и электронных аранжировок, хотя он и сейчас вроде работает с группой.
Like!2
25 май 2023
x
xRReth
Вашингтон Ирвинг, так я спорю штоль. Вот смари
1. ...для меня всегда Фир Фектори= Херрера, нихуя там риффы жирного не решают, Херрера все вытаскивал руками и ногами. Пруф - включаешь флэшпойнт, и она начинается именно с барабанов, а не с гитары, бит задает настроение всей песне, и опять таки, он битом поддерживает гитары. (да, я знаю про прописанные барабаны, идите в хуй)
2. для меня всегда Фир Фектори= Уолберс, нихуя там риффы жирного не решают, Кристиан все вытаскивал своей пульсацией. Пруф - включаешь фридом ор файр, и она начинается именно с баса, а не с гитары, бас задает настроение всей песне, и опять таки, он пульсом поддерживает мощь первого риффа.
3. для меня всегда Фир Фектори= Фулбер, нихуя там риффы жирного не решают, Фулбер все вытаскивал сэмплами и аранжировкой. Пруф - включаешь ресуррекшн, и она начинается именно с электроники, а не с риффов, электроника задает вайб всей песни, и опять таки, она красной линией поддерживает мощь голоса и риффов.
...
и так далее
24 май 2023
gravitgroove
xRReth, жаль только Asesino и Divine Heresy - образцы желудочно-кишечного выхлопа, а так - да, Дино был неплох год так по 98, пока его прокаченный «Маршалл» не сп*зд*ли какие-то цыгане.
25 май 2023
M
Mateas89
gravitgroove, согласен про Казареса, без него они записали Archetype - один из лучших своих альбомов, имхо.
25 май 2023
Вашингтон Ирвинг
Бертон - глыба в мире метал-вокалистов. Я могу ошибаться, но вроде он изобрел (популяризировал точно он) золотую формулу «поорать в куплетах/попеть в припевах», которую эксплуатируют сотни групп. И все это делал он мастерски, но до поры до времени, пока не посадил голос. Парень на замене хорош, я бы даже сходил их послушать в следующем году, хоть это не совсем те FF. Но и с Бертоном без Казареса были совсем не те FF… Короче, им бы всем свои обиды загладить, подлечиться и собраться вновь золотым составом, а Мило сказать «спасибо», пусть пиццерию какую-нибудь откроет.
25 май 2023
gravitgroove
Вашингтон Ирвинг, еще Дэн Сване, если говорить про европу.
25 май 2023
x
xRReth
Опять начинаются метания какашек и копья туда-сюда.
Отстаньте от новенького, что за необходимость обязательно говном кинуть и провонять, что раньше было лучше?
И обязательно помечтать о реюнионе, бля, вы интервью с Беллом последние почитайте/послушайте.
Группа в том виде, в котором она была - кончилась. Всё, пиздец. Оставив после себя наследие в виде замечательных альбомов, слушайте и радуйтесь. Реюнион нихуя бы не дал, он нахуй никому из бывших не нужен, - а вам он зачем? Чтоб в очередной рад попиздеть, что исписались и раньше было лучше?
Если чо я на ФФ вырос, всё заслушивал до дыр. И для меня группа кончилась уже на Archetype, который я искренне до сих пор считаю вымученной хуйнёй на ~80%.
Новые альбомы тоже уныние по большей части.
Но вот если Дино сможет собрать сопли в кучу и родить хотя бы ещё несколько хитов в стилистике ФФ - я буду рад. Не сможет - похуй, пойду слушать Obsolete.
И не надо тут ерунды про "смени название" и т.д. Это (сейчас уже полноценно) его название, его детище, его право.
25 май 2023
Вашингтон Ирвинг
xRReth, «Реюнион нихуя бы не дал, он нахуй никому из бывших не нужен, - а вам он зачем?»
Все просто - участники заработают больше бабла, а я схожу на концерт, на котором я услышу максимально близкое к альбому исполнение (Прим. - действие происходит в той вселенной, где Белл вновь хорошо поет вживую). Про новый альбом - считаю, что независимо от состава сильным он не будет, т.к. Казарес скатился.

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