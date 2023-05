24 май 2023



Бывший из FEAR FACTORY обещает много FEAR FACTORY



Burton C. Bell в недавнем интервью сказал, что планирует вернуться на сцену:



«В моей карьере было много невероятных взлетов, много невероятных вершин. У меня было несколько разрушительно тяжелых ситуаций. Но главное для меня — это все, чем я хочу заниматься.



Я считаю себя артистом — многогранным, но в первую очередь я музыкант, певец. Поэтому я хочу продолжать в том же духе.



Я люблю выступать на сцене. Мне нравится быть перед публикой. Я люблю энергию публики, и мне этого очень не хватает.



Я строю планы — я делаю шаги, чтобы вернуться на сцену».



В конце беседы, когда ведущий программы Alex Crescioni поблагодарил Bell за его "вдохновляющую" музыкальную деятельность на протяжении многих лет, включая творчество FEAR FACTORY и ASCENSION OF THE WATCHERS, Burton сказал:



«Люди услышат их снова. Когда я вернусь на сцену, я буду исполнять... Я горжусь 99 процентами песен, которые мы сделали [с] FEAR FACTORY. Не каждая песня - победитель, но я горжусь всей работой, которую я сделал с FEAR FACTORY, THE WATCHERS, GZR, CITY OF FIRE, MINISTRY, HATEFACE. Во всех этих группах я принимал активное участие. Так что когда я отправлюсь в турне, я буду исполнять музыку всех этих групп. Очевидно, большую часть из FEAR FACTORY, потому что 30 лет я отдал этой группе. Но речь не будет идти только о FEAR FACTORY. Это будут FEAR FACTORY, WATCHERS, классический GZR, CITY OF FIRE - просто сделаем все из этого. Это будет весело. И я сейчас джемую с некоторыми ребятами. Мы работаем над проектом и делаем шаги к тому, чтобы он состоялся!»







