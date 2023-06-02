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*David Ellefson спел в DIETH 22
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Fear Factory

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FEAR FACTORY: Новый альбом в 2024



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В рамках беседы с лидером FEAR FACTORY у Dino Cazares'а спросили, когда поклонникам стоит ждать новой музыки от коллектива:

«Это будет не раньше — полноценный альбом не раньше следующего года. Но в этом году мы хотим выпустить сингл... Вам придется набраться терпения. Сейчас мы много гастролируем. Нас приглашают во многие туры».




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2 июн 2023
Kliops144
Мдаааа... Я уж думал, вот-вот будет в этом году где-то.

просмотров: 297

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