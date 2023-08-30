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Fear Factory

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|||| 30 авг 2023

Как уникальность FEAR FACTORY работала против группы



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Гитарист группы FEAR FACTORY, которую разные люди причисляли к индастриал-металлу, ню-металлу, грув-металлу и даже кибер-металлу, рассказал о том, что уникальность группы иногда работала против неё, когда участники команды пытались найти свое место на сцене середины 1990-х годов, ориентированной на ню-металл:

«В этом были плюсы и минусы. Плюсы в том, что мы могли расширят границы и играть с кучей разных групп. Это было хорошо. Но минус в том, что мы никогда не принадлежали к одному жанру... Если бы мы были частью жанра ню-металл, возможно, мы были бы такими же знаменитыми, как некоторые из подобных команд. Иногда казалось, что мы слишком тяжелы для поклонников ню-металла, а потом, может быть, недостаточно тяжелы для ню-металла, а может быть, слишком тяжелы для более серьёзных слушателей. Так что я не знаю. Мы вроде как находились между всеми ними — мы были как змея между всеми этими группами и всеми жанрами. Так что мы присутствовали повсюду, ведь то, что мы создали позже — даже не просто позже, а то, что мы создали за эти годы, было тем, что вдохновило многие группы. В основном это были синкопированная ударно-гитарная музыка и вокал, вдохновивший представителей различных направлений. Возможно, некоторые из них даже не знают, откуда всё это появилось, потому что они, возможно, слушали KILLSWITCH ENGAGE, хотя у KILLSWITCH ENGAGE формула вокала была под сильным влиянием FEAR FACTORY. Иногда появляется новое поколение фэнов, появляется новый стиль музыки, а люди не знают, с чего всё начиналось. Но если вернуться назад, то некоторые из этих элементов берут начало от FEAR FACTORY и переходят в группы более позднего периода, такие как KILLSWITCH, ALL THAT REMAINS и так далее, есть миллион подобных групп. Так что это было что-то вроде PANTERA с грувом, а затем FEAR FACTORY с вокалом.

Мы пытались играть во всех перечисленных жанрах, и в некотором смысле мне кажется, что это нам вредило, потому что мы не представляли собой что-то одно. Ведь сейчас наблюдается возрождение дэт-металла, ню-металла, но нет возрождения того металла, который делаем мы. Поэтому немного странно, что мы не являемся частью этих волн, хотя мы и не являлись частью только этих направлений... Я просто хочу сказать, что мы были частью всего этого — как я уже сказал, мы работали во всех жанрах, но мы не вписывались в какой-то один из них. И это, на мой взгляд, может объяснить, почему нет интереса к возрождению нашего жанра».




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30 авг 2023
Corpsegrinder04
Что-то ебало у Рыхлого на фотке, как-будто попросили на концерты ещё пару песен из Архетипа добавить.
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30 авг 2023
gravitgroove
Как в том самом репортаже про трех малолетних ублюдочных дебилов - люмпенов, что зарезали таксиста: пацан к успеху шел, не получилось, не фортануло.
J.K. еще больше на кого повлиял, и на самих F.F., и на Korn... на массу групп, причем не по наитию повлиял, но денег имеет в разы меньше и не особо-то и жалуется на это, ибо художник. Поэтому Godflesh до сих пор интересно слушать, а вот с Fear Factory давно все понятно, без сюрпризов.
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30 авг 2023
Corpsegrinder04
gravitgroove, шоколад ни в чём не виноват.
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30 авг 2023
IJzerklompje
gravitgroove, не скажите, все равно у ФФ охват был как минимум такой же масштабный, ни одна нью-метал и джент-группа не имела бы современный вид без Demanufacture, то же касается и Росса Робинсона, который запихал в свои будущие работы много деталей из ранних Fear Factory.
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30 авг 2023
gravitgroove
IJzerklompje, был, но не в плане звучания. Истоpия звука тех же Korn уже сто pаз пеpесказана их гитаpистами - кто больше всего повлиял на их звук, и этими гpуппами были Morbid Angel (альбом Covenant), Carcass - Symphony of sickness, Slayer (south и abyss), Malvins и Alice in Chains (альбом Dirt). У Fear Factory звук был на дебюте в духе Carcass и Napal Death того вpемени (на год - два pанее), затем, с выходом "Vulgar Display of Power" и "Far Beyond Driven" Pantera они сделали свой саунд несколько схожим. В остальном же я согласен. Для неискушеyного фана дебют Slipknot напоминает стилистику "Фабpики" на 90%/
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