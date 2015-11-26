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Гитарист FEAR FACTORY : «Многие металхэды стали консервативными»



Гитарист FEAR FACTORY Dino Cazares высказал своё мнение в интервью Landry.Audio о том, как изменились взгляды поклонников тяжёлого металла за последние четыре десятилетия, с тех пор как он начал увлекаться музыкой:



«Многие металхэды стали намного консервативнее, что меня очень удивило. Это заметные изменения. Вы думаете, если я бы выложил видео с девушкой, трясущей задом, и сообщество металхэдов не набросилось бы на меня? Конечно, они бы набросились. MASTODON сделали это несколько лет назад — они выложили такое видео, и люди были просто в бешенстве от этого. Многие металхэды стали консервативными по сравнению с тем, что было в 1980-х и даже в 1990-х... Вот так всё прогрессировало. Люди больше знают о движении типа #metoo, расизме, сексизме и обо всём остальном, и теперь люди принимают всё это во внимание.



Не поймите меня неправильно — пока это всё безопасно и не по-настоящему... Я имею в виду, посмотрите на CANNIBAL CORPSE; им сходят с рук такие песни, как "Fucked With A Knife" и "Butchered At Birth". Им всё ещё это сходит с рук, потому что это всё ещё считается чем-то вроде фантастики, и я полагаю, что они в каком-то смысле старейшины этого жанра, поэтому им это и сходит с рук. Но в наше время вы не сможете говорить многое из того, что хотите, в Интернете, потому что люди будут нападать на вас за это. И в этом я вижу консерватизм».







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