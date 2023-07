сегодня



Кавер-версия RAMMSTEIN от бывшего из FEAR FACTORY



BURTON C. BELL при поддержке Paul'a Ferguson'a (KILLING JOKE) записал свою версию хита RAMMSTEIN "Du Hast", который будет включен в выходящий 25 августа сборник "A Tribute To Rammstein":



01. Du Hast - BURTON C. BELL, PAUL FERGUSON & MGT

02. Deutschland - FRONT LINE ASSEMBLY

03. Sonne - SKOLD

04. Engel - PRIEST

05. Amerika - LAIBACH

06. Feuer Frei! - THE 69 EYES

07. Ausländer - JAH WOBBLE & JON KLEIN

08. Radio - JULIEN-K

09. Ich Will - STONEMAN

10. Keine Lust - LACRIMAS PROFUNDERE

11. Links 2 3 4 - MANNTRA



Bonus tracks



12. Mein Teil - ORIGINAL GOD

13. Du Hast - LEÆTHER STRIP





