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*JEFF YOUNG: «Что это рыжее себе вообще позволяет7» 38
*Гитарист ASKING ALEXANDRIA: «Ню-металл - лучшее время для ме... 34
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Fear Factory

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Кавер-версия RAMMSTEIN от бывшего из FEAR FACTORY



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BURTON C. BELL при поддержке Paul'a Ferguson'a (KILLING JOKE) записал свою версию хита RAMMSTEIN "Du Hast", который будет включен в выходящий 25 августа сборник "A Tribute To Rammstein":

01. Du Hast - BURTON C. BELL, PAUL FERGUSON & MGT
02. Deutschland - FRONT LINE ASSEMBLY
03. Sonne - SKOLD
04. Engel - PRIEST
05. Amerika - LAIBACH
06. Feuer Frei! - THE 69 EYES
07. Ausländer - JAH WOBBLE & JON KLEIN
08. Radio - JULIEN-K
09. Ich Will - STONEMAN
10. Keine Lust - LACRIMAS PROFUNDERE
11. Links 2 3 4 - MANNTRA

Bonus tracks

12. Mein Teil - ORIGINAL GOD
13. Du Hast - LEÆTHER STRIP




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