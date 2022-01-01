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*Фронтмен METALLICA — о значении названия нового альбома 19
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Fear Factory

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Лидер FEAR FACTORY о звучании нового альбома



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В рамках интервью с Metallerium, лидер FEAR FACTORY Dino Cazares ответил на вопрос, на что похож материал нового альбома:

«Я бы сказал, что на данный момент песни, которые я написал для этого альбома, вероятно, больше похожи на "Mechanize" [2010], "Genexus" [2015] и "Aggression Continuum" [2021]; большее влияние оказали эти три альбома.

Возвращаясь к "Demanufacture" — некоторые записи, которые вы создаете, некоторые произведения искусства, которые вы создаете, иногда нелегко воспроизвести, хотя некоторые фанаты, вероятно, хотели бы это услышать, а некоторые, вероятно, нет. Но что получается, то получается. Я не обязательно думаю: "Эй, я хочу написать это в таком-то стиле", или что-то в этом роде. Я просто делаю то, что идет от души и что приходит мне в голову, и просто двигаюсь в этом направлении; я следую своему чутью. Но мне определенно нравится доводить все до максимума».




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