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*DAVE MUSTAINE — о DAVID'е ELLEFSON'е: «Парень, которого я зн... 20
*DAVE MUSTAINE заявил, что был альфа-самцом в METALLICA 19
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Fear Factory

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Лидер FEAR FACTORY: «Имя вокалиста назову зимой»



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Dino Cazares в программе "The Jasta Show" сообщил, что фанатам придётся подождать с новым вокалистом FEAR FACTORY:

«Новая музыка будет выпущена к туру со STATIC-X. А тур стартует в конце февраля, так что сингл будет выпущен перед ним. И потом сразу на гастроли».




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13 сен 2022
i
insane_clown
Дино ведёт себя так, будто кого-то всё ещё интересует Fear Factory.
Like!1

просмотров: 412

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