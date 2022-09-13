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Лидер FEAR FACTORY: «Имя вокалиста назову зимой»



Dino Cazares в программе "The Jasta Show" сообщил, что фанатам придётся подождать с новым вокалистом FEAR FACTORY:



«Новая музыка будет выпущена к туру со STATIC-X. А тур стартует в конце февраля, так что сингл будет выпущен перед ним. И потом сразу на гастроли».







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