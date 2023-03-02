Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео METALLICA 50
*MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH 44
*Видео с первого шоу FEAR FACTORY с новым вокалистом 20
*Вокалистка ARCH ENEMY прикинулась русалкой. Дельфина не нашл... 20
*Видео с текстом от AXEL RUDI PELL 17
*Барабанщик SLIPKNOT: «Мы больше похожи на спортивную команду... 13
*Басист ANTHRAX: «Просыпаюсь я, значицца, в кровище, и бац!» 12
*Новый альбом PHLEBOTOMIZED выйдет весной 10
*Новое видео и концертный альбом от CRADLE OF FILTH 9
*Новый альбом CEMETARY выйдет в этом году 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео METALLICA 50
*MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH 44
*Видео с первого шоу FEAR FACTORY с новым вокалистом 20
*Вокалистка ARCH ENEMY прикинулась русалкой. Дельфина не нашл... 20
*Видео с текстом от AXEL RUDI PELL 17
[= ||| все новости группы



*

Fear Factory

*



2 мар 2023 : 		 Видео с выступления FEAR FACTORY

28 фев 2023 : 		 Видео с первого шоу FEAR FACTORY с новым вокалистом

27 фев 2023 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Хотел дать шанс незнакомому исполнителю»

21 фев 2023 : 		 Новым вокалистом FEAR FACTORY стал...

1 фев 2023 : 		 Лидер FEAR FACTORY готовит вокалиста ко встрече с троллями

24 янв 2023 : 		 FEAR FACTORY на NUCLEAR BLAST RECORDS

29 дек 2022 : 		 Лидер FEAR FACTORY не собирается встречаться с поклонниками за $

26 дек 2022 : 		 Гитарист FEAR FACTORY — об уходе оригинального вокалиста: «Он всегда хотел уйти»

25 дек 2022 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Ой, как стало сложно ездить в туры...»

20 дек 2022 : 		 Мастер-класс от лидера FEAR FACTORY

16 дек 2022 : 		 Новому из FEAR FACTORY — 36

13 дек 2022 : 		 Лидер FEAR FACTORY о звучании нового альбома

15 ноя 2022 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Мы теперь можем играть всё!»

8 ноя 2022 : 		 FEAR FACTORY начнут запись зимой

1 ноя 2022 : 		 FEAR FACTORY готовят альбом

31 окт 2022 : 		 Ремикс от FEAR FACTORY

13 сен 2022 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Имя вокалиста назову зимой»

4 сен 2022 : 		 Ремикс от FEAR FACTORY

30 авг 2022 : 		 DINO CAZARES троллит троллей

18 авг 2022 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Хочу всех возбудить!»

14 июл 2022 : 		 Ремиксы от FEAR FACTORY осенью

25 апр 2022 : 		 BURTON C. BELL: «Уйти из FEAR FACTORY было нелегко»

24 апр 2022 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Почему я прячу вокалиста?»

27 фев 2022 : 		 Новый вокалист FEAR FACTORY из Италии?

19 янв 2022 : 		 Бывший вокалист FEAR FACTORY — о своём стиле

30 дек 2021 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: «С оптимизмом смотрю в будущее»
Показать далее
| - |

|||| 2 мар 2023

Видео с выступления FEAR FACTORY



zoom
Видео с выступления FEAR FACTORY, состоявшегося 28 февраля в Shobox, Seattle, Washington в рамках тура "Rise Of The Machine", доступно ниже.

Сет-лист:

01. Shock
02. Edgecrusher
03. Disruptor
04. Dielectric
05. Powershifter
06. What Will Become?
07. Archetype
08. Demanufacture
09. Zero Signal
10. Replica




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 5 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

2 мар 2023
Corpsegrinder04
Прикольно наверно играть Аrchetype составом, который к этой песне вообще никаким боком , включая колобка.
Like!1
2 мар 2023
gravitgroove
Corpsegrinder04, да пупок каким-то чудесным образом все-таки вырвал права на названия у остальных, и скорее всего на авторские.

А по теме: ну не знаю даже. Ок, может делать то, что Белл делал в конец 90-х и по вторую половину 00-х. Даже «петухи» такие же. Но лично мне это сродни кавер-бэнду, куда втиснулся один из основателей.
2 мар 2023
Вашингтон Ирвинг
Corpsegrinder04, забавно, как первые годы после реюниона с FF Дино утверждал «есть еще 2 альбома без моего участия, но их для меня просто не существует, это все залипуха» и т.п.
2 мар 2023
x
xRReth
С Аrchetype кайфанул, без дураков. Видно, что чуваку местами откровенно сложно, но тянет и старается. На сцене двигается, а не ведёт себя как бревно с глазами.
Ваще похуй на количество основателей, честно говоря, Бэлл тоже ни разу не ангел во плоти и не няшка, которую злой пузан обидел. И если уж сравнивать их лоб-в-лоб - дядя с гитарой никогда не позволял себе такую лажу живьём. Пальцы хоть и сосиски, но шевелиться не разучились.
И если новичок будет развиваться (а у него потенциал всяко есть), вдруг да и получится что-нибудь годное? fingers crossed

В любом случае, на такую кавер-группу я бы с радостью сходил. Это не странная хрень типа реПантеры, которые даже дотурить в одном составе не могут
Like!1
2 мар 2023
Вашингтон Ирвинг
xRReth, для меня звук важнее личностей за ним, этот звук мне норм, поэтому я бы тоже сходил.
Like!1

просмотров: 247

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом