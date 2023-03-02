2 мар 2023



Видео с выступления FEAR FACTORY



Видео с выступления FEAR FACTORY, состоявшегося 28 февраля в Shobox, Seattle, Washington в рамках тура "Rise Of The Machine", доступно ниже.



Сет-лист:



01. Shock

02. Edgecrusher

03. Disruptor

04. Dielectric

05. Powershifter

06. What Will Become?

07. Archetype

08. Demanufacture

09. Zero Signal

10. Replica







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