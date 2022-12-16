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*Басист MANOWAR: «Мы считаем, что наша музыка сродни изысканн... 22
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Fear Factory

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Новому из FEAR FACTORY — 36



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В рамках визита в подкаст Everblack лидер FEAR FACTORY Dino Cazares вновь ответил на вопрос о новом вокалисте:

«Дело в том, что все ожидают, что это будет настоящая рок-звезда. Но это совсем не так. Парень в принципе неизвестен. Есть некоторые фанаты FEAR FACTORY, которые примерно знают, кто это, но они ещё не до конца уверены. Он суперталантливый парень. Он звучит как классический Burton из эпохи "Demanufacture"/"Obsolete". Он молодой парень — ему 36 лет. По сравнению со мной он просто юнец!»




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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16 дек 2022
f
freeze2
Классический Бертон это который петухов даёт?

просмотров: 294

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