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BURTON C. BELL: «Мне не интересно работать с FEAR FACTORY »



В рамках недавнего интервью с BURTON'ом C. BELL'ом у него спросили, открыт ли он для возможного будущего сотрудничества со своими бывшими коллегами по FEAR FACTORY:



«Нет, нет, нет. Это как вернуться к бывшей девушке. Мысль об этом на секунду может быть и хорошей, но как только ты придешь туда, ты сразу же пожалеешь об этом. Люди двигаются дальше не просто так и когда я двигаюсь дальше, то двигаюсь вперед.



У меня много замечательных достижений, отличных воспоминаний и прекрасных моментов в прошлом, но если я хочу продолжать работать, то я хочу двигаться вперед. И есть вещи, которые ты не можешь изменить. И вместо того, чтобы это менять, я буду двигаться вперед».













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