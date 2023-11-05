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Гитариста FEAR FACTORY не смущает, что он остался единственным оригинальным участником группы



Гитарист FEAR FACTORY Dino Cazares рассказал Sense Music Media о текстах для следующего студийного альбома группы. Пластинка станет первым альбомом группы с вокалистом Milo Silvestro, о приходе которого в FEAR FACTORY было официально объявлено в конце февраля.



Dino сказал:



«Я много занимался сочинением музыки. Мы с Milo прорабатывали концепции того, о чём мы будем петь, и тому подобное. Точно так же я поступал с [бывшим вокалистом FEAR FACTORY] Burton'ом [C. Bell'ом]. Мы всегда вместе пытаемся придумать, как может называться пластинка, о чём будет сюжет, о чем будут тексты.



Очевидно, что все знают, о чём тексты FEAR FACTORY. Мы всегда рассказывали о футуристических концепциях, будь то человек против машины, или человек и машина уживаются вместе, или это всегда отношения между цифровым и аналоговым. Мы всегда говорили об искусственном интеллекте, технологии клонирования, о некоторых вещах, которые устаревают, потому что технологии берут верх. И ещё мы говорили о том, на каком уровне сейчас находятся технологии. Например, роботы уже реальность. Они среди нас. Мы работаем вместе. Мы говорили о взаимоотношениях между нами. Очевидно, что сейчас главной темой является искусственный интеллект (ИИ), потому что ИИ становится действительно большой проблемой.



Наверное, вы знаете о забастовке сценаристов в Калифорнии, потому что кинокомпании, по сути, брали сценарий фильма и пропускали его через ИИ, и ИИ писал целую концепцию для другого фильма. Поэтому сценаристы боятся, что они останутся без работы, что их работа станет не актуальной, и именно об этом мы рассказывали в альбоме "Obsolete". Мы говорили о том, что появятся стриминговые сервисы, и тогда CD, винил и другие подобные вещи станут неактуальными. Так и произошло, но теперь, конечно, в последние несколько лет винил вернулся и снова процветает. Но мы, безусловно, собираемся развить эту концепцию ещё дальше и соотнести её с тем, что происходит сегодня, как ИИ захватывает всё новые области. Может быть, это не коснулось некоторых людей, но это определённо сильно затронуло индустрию развлечений».



На вопрос о том, не беспокоит ли его тот факт, что предстоящий альбом FEAR FACTORY станет первым, на котором он выступит в качестве единственного оставшегося участника классического состава группы, Cazares ответил следующее:



«Нет, потому что в музыкальном плане большая часть альбома была моей идеей. Когда меня не было в группе, это другая история, но когда я был в группе, большинство музыки было моей. А концепции мы с Burton'ом всегда обсуждали. Так что в этом смысле ничего не изменится, но нам нужны перемены... Я нахожусь на перепутье. Если музыка будет звучать слишком олдскульно, то люди скажут: "Всё то же самое". А если она слишком сильно отличается, то: "Они ушли в другие дебри, и это уже не то". Понимаете, о чём я? Так что я словно застрял в этом промежуточном положении».







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