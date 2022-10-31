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*Обложка и трек-лист нового альбома IMMORTAL 27
*JOHN 5 стал участником MÖTLEY CRÜE 22
*VIO-LENCE расстались с гитаристом 21
*ROBERT FRIPP не парится насчёт негативной реакции на его вид... 19
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Fear Factory

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Ремикс от FEAR FACTORY



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FEAR FACTORY 28 октября на Nuclear Blast выпустили сборник ремиксов "Recoded" на основе песен, вошедших в "Aggression Continuum".

Трек-лист:

01. Adapt Or Die (intro narrative by Jake Stern, sound FX By Zardonic)
02. Hatred Will Prevail ("Monolith" remix by Rhys Fulber)
03. Disobey ("Disruptor" remix by Zardonic)
04. I Am The Nightrider ("Fuel Injected Suicide Machine" remix by Dualized/Zardonic)
05. Path To Salvation ("Purity" remix by Rhys Fulber)
06. Worthless ("End Of Line" remix by Zardonic)
07. Empires Fall ("Collapse" remix by Tyrant Of Death)
08. System Assassin ("Aggression Continuum" remix by Rhys Fulber)
09. Hypocrisy Of Faith ("Manufactured Hope" remix by Rob GEE)
10. This Is My Life ("Cognitive Dissonance" remix by Zardonic)
11. Recoded ("Recode" remix by Blush_Response)

Бонус-треки с винила:

12. Turbo Factory ("End Of Line" remix by Turboslash)
13. Break Off ("Disruptor" remix by Rhys Fulber)

Видео с текстом к "Hatred Will Prevail" ( Monolith Remix By Rhys Fulber) доступно ниже.

FEAR FACTORY Release Lyric Video For "Hatred Will Prevail" (Monolith Remix By Rhys Fulber); Recoded Album Out Now




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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31 окт 2022
gravitgroove
Это даже фанаты Static x не станут слушать.

просмотров: 482

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