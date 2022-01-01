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*ROB HALFORD: «Глэм открыл нам маленькую щель» 40
*CORONER начнут запись зимой 30
*Вокалист MONSTER MAGNET — о туре с METALLICA: «У них одни па... 20
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Fear Factory

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FEAR FACTORY начнут запись зимой



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Лидер FEAR FACTORY Dino Cazares в рамках недавней беседы с Sonic Perspectives подтвердил, что группа начала работу над новым диском:

«Где-то неделю назад мы начали подготовку, сейчас проходит этап демо-записей. И потом в начале следующего года мы уже приступим к полноценной записи. Однако дальше у нас тур... Он начинается в конце февраля и продлится до начала лета. Так что мы, скорее всего, где-то до июля закончим всю работу и уже будем готовы выпустить новую пластинку как можно быстрее».




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