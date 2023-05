сегодня



Видео с выступления FEAR FACTORY



Видео с выступления FEAR FACTORY, которое состоялось пятого мая в Whisky A Go Go, West Hollywood, California, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. Autonomous Combat System (live debut)

02. Recharger (first time since 2013)

03. Dielectric

04. Soul Hacker

05. Powershifter

06. Disruptor

07. Shock

08. Edgecrusher (with Cristian Machado)

09. Linchpin

10. What Will Become?

11. Archetype

12. Demanufacture

13. Self Bias Resistor

14. Zero Signal

15. Replica

16. Martyr

17. Scapegoat

18. Resurrection



