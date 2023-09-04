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Fear Factory

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Гитарист FEAR FACTORY о бывшем вокалисте: «Он был неубедительным, работал без души»



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В новом интервью журналу Brutal Planet гитариста FEAR FACTORY Dino Cazares'a спросили, привнёс ли новый вокалист итальянского происхождения Milo Silvestro свежую энергию в группу, на что он ответил:

«И да, и нет. У меня всегда был энтузиазм. Мне не нужно, чтобы кто-то заряжал меня энергией, но приятно, когда есть кто-то, кто может сравниться с тобой по этой энергии. Потому что какое-то время я чувствовал, что — и я говорю без подготовки — [оригинальный вокалист FEAR FACTORY] Burton C. Bell был неубедительным, он работал без души, и было ощущение, что он просто не хочет этим заниматься. И поэтому чего-то не хватало. Группа на некоторое время угасла. И как только Мило появился, это был глоток свежего воздуха — было здорово играть с тем, кому хочется это делать. И это было очень здорово. И, конечно, все тролли набросятся на меня за эти слова, но как уж есть. Я прошёл через это. Я видел всё это своими глазами.

Люди задают мне тот же вопрос, что и вы: "Принёс ли Milo новую энергию? Вдохнул ли он новую жизнь в группу?" Да, это так, потому что, как я уже сказал, он поддерживает мою энергию, которую я вкладываю в эту группу.

Вы должны помнить: я живу, дышу и умру за FEAR FACTORY. Я живу, дышу и умру за долбаный металл и все его разновидности. Я живу ради этой фигни. Я люблю её. И именно поэтому я всё ещё занимаюсь этим».

Cazares коснулся проблем, связанных с заменой Bell'a на Silvestro:

«Многие фанаты, как я понимаю, не знают, каково это, а может, и знают. Это отношения. Иногда с тем человеком, с которым ты вместе, что-то не получается, а иногда тебе просто нужны перемены.

Все эти моменты — это Уловка-22, потому что если возьмёшь вокалиста, который звучит как старый вокалист, тогда люди будут жаловаться: "Он звучит как старый вокалист". А если взять вокалиста, который не будет звучать как старый вокалист, то все скажут: "Это не похоже на старый материал". А если взять девушку-вокалистку, то по этому поводу скажут: "Она звучит как женщина. Это не похоже на старого вокалиста".

Milo знал весь наш материал. И когда я говорю об этом, я имею в виду, что когда дело дошло до физического прослушивания, в первый день Milo исполнил, не знаю, пять или шесть песен. И какую бы песню я ему ни дал, он попадал в точку. Поэтому на второй день я пригласил его снова, потому что он был в Лос-Анджелесе несколько дней. Я сказал: "Приходи ещё. Я хочу послушать тебя снова". И вот он пришёл на второй день и исполнил ещё восемь песен. Он спел — я не знаю — 10 или 15 песен. И что бы я ему ни предложил, он это знал. Он спел всё. Ему не нужно было смотреть в телефон, чтобы найти текст. Ничего. Это был лёгкий процесс».




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КомментарииСкрыть/показать 7 )

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4 сен 2023
gravitgroove
А права на те два альбома, где его не было, у кого в распоряжении?
4 сен 2023
M
Mike Barlow
Ну, теоретически молодой музыкант, да ещё и фанат, может придать новой энергии. Ему все это ещё в интерес, а не работа, он ещё на адреналине и на пафосе. К тому же голос ещё не убит десятилетиями гастролей.
Like!1  Dislike!1
4 сен 2023
s
smolet18-02-44
Та пиздежь, специально переслушал концертники c Burton C. Bellом, нормально чувак выкладывался. К сожалению, в молодости сделав высокую планку в части чередования двух вокалов, со временем посадив голос, не мог исполнять вменяемо вокальные партии, думаю отчасти из-за этого и вызван раскол в группе. Ну не всем же быть Lars Mikael Åkerfeldtом.
4 сен 2023
Kliops144
Тут Дино сказал верно - насильно мил не будешь. Удачи, конечно, Си Беллу. А пока, судя по выступлениям, новый вокалист лично меня очень устраивает, молодец чел. Кстати, забавно наблюдать, как Казарес буквально бульдожьей хваткой вцепился в "будущее" группы, видимо осознавая, что уже наступает закат и пора как-то активно застолбить себе место среди всяких мировых известных супер-звезд, обеспечить себе, так сказать, "легендарно-успешную" старость подобно своим более старшим коллегам по митольчику. Специально тянет резинищу с новым альбомом, хотя наверняка материала уже лежит готовая лопата, лютый концертный чес. Смотри, толстый, не перехайпуй.
4 сен 2023
Corpsegrinder04
Вы должны помнить: я живу, дышу и умру за FEAR FACTORY.
Это конечно похвально, но раздражает тот факт, где рыхлый не упомянул , что довольно-таки много как лирики так и музыки в группе писал Белл. И Эррера в своё время да и другие участники группы.
А тут же он рассуждает с позиции условного Мальмстина , который в одиночку почти всё строчит, а остальные как статисты.
Типа певец плохо выкладывается, да и хуй с ним, другого поставим. Эдакий решала, который сам же и съебался из группы в 2002, когда деньги не поделил с другими участниками.
Казарес в FF далеко не Мастейн, не Харрис, не Мальмстин. Один из, но точно не центровой.
Да и Белл 30 лет был единственным участником группы, который никогда не метался.
Плюс всегда все забывают про Эрреру который тоже очень не хуёво повлиял на звучание группы да и как соавтор многих культовых песен был.
И кстати много концертов смотрел, реально Белл уёбищно звучит в моментах с чистым пением без криков. Но на альбомах на этих моментах там куча всяких эффектов, ревербераций , наложений и прочей мути, а в живую с Беллом почему-то они не пользовались этими эффектами, или я не то смотрел , или записи такие. А вот с молодым как раз всё это эхо очень даже не херово слышиться, во всяком случае на всех концертах 2023.
Like!6  Dislike!1
4 сен 2023
k
kreator1976
Пидарас , и команды больше нет
Like!1  Dislike!3
4 сен 2023
WahrandPhain
ору блядь, человек создал целый свой стиль, который косплеит молодой, причем от голоса до прикида, и это без души. Какой же казарес ебанат все таки..
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