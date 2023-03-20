Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Барабанщик METALLICA — о "Lulu": «Эта пластинка выдержала ис... 16
*На барабанщика DEF LEPPARD напали во Флориде 14
*Видео с текстом от METALLICA 14
*Бывший басист ACCEPT был несчастлив в группе 11
*KIP WINGER — о том, как JAMES HETFIELD извинился перед ним 11
*Может ли OZZY OSBOURNE давать концерты в инвалидном кресле? 10
*Лидер MEGADETH — о трудностях с исполнением определённых нот 8
*DAVE MUSTAINE рад возвращению бывшего в MEGADETH 8
*JASON BONHAM: «Я был настоящим олимпийским чемпионом по алка... 7
*Бывший барабанщик MOTÖRHEAD категорически против пения ... 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Барабанщик METALLICA — о "Lulu": «Эта пластинка выдержала ис... 16
*На барабанщика DEF LEPPARD напали во Флориде 14
*Видео с текстом от METALLICA 14
*Бывший басист ACCEPT был несчастлив в группе 11
*KIP WINGER — о том, как JAMES HETFIELD извинился перед ним 11
[= ||| все новости группы



*

Fear Factory

*



20 мар 2023 : 		 Видео с выступления FEAR FACTORY

7 мар 2023 : 		 Бывший вокалист FEAR FACTORY: «Да мне как-то... на новый состав»

6 мар 2023 : 		 Видео с выступления FEAR FACTORY

2 мар 2023 : 		 Видео с выступления FEAR FACTORY

28 фев 2023 : 		 Видео с первого шоу FEAR FACTORY с новым вокалистом

27 фев 2023 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Хотел дать шанс незнакомому исполнителю»

21 фев 2023 : 		 Новым вокалистом FEAR FACTORY стал...

1 фев 2023 : 		 Лидер FEAR FACTORY готовит вокалиста ко встрече с троллями

24 янв 2023 : 		 FEAR FACTORY на NUCLEAR BLAST RECORDS

29 дек 2022 : 		 Лидер FEAR FACTORY не собирается встречаться с поклонниками за $

26 дек 2022 : 		 Гитарист FEAR FACTORY — об уходе оригинального вокалиста: «Он всегда хотел уйти»

25 дек 2022 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Ой, как стало сложно ездить в туры...»

20 дек 2022 : 		 Мастер-класс от лидера FEAR FACTORY

16 дек 2022 : 		 Новому из FEAR FACTORY — 36

13 дек 2022 : 		 Лидер FEAR FACTORY о звучании нового альбома

15 ноя 2022 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Мы теперь можем играть всё!»

8 ноя 2022 : 		 FEAR FACTORY начнут запись зимой

1 ноя 2022 : 		 FEAR FACTORY готовят альбом

31 окт 2022 : 		 Ремикс от FEAR FACTORY

13 сен 2022 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Имя вокалиста назову зимой»

4 сен 2022 : 		 Ремикс от FEAR FACTORY

30 авг 2022 : 		 DINO CAZARES троллит троллей

18 авг 2022 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Хочу всех возбудить!»

14 июл 2022 : 		 Ремиксы от FEAR FACTORY осенью

25 апр 2022 : 		 BURTON C. BELL: «Уйти из FEAR FACTORY было нелегко»

24 апр 2022 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Почему я прячу вокалиста?»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Видео с выступления FEAR FACTORY



zoom
Видео с выступления FEAR FACTORY, которое состоялось 15 марта в Plaza Live. Orlando, Florida, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

01. Shock
02. Edgecrusher
03. Disruptor
04. Dielectric
05. Powershifter
06. What Will Become?
07. Archetype
08. Demanufacture
09. Zero Signal
10. Replica




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

20 мар 2023
gravitgroove
Что странно, Replica есть, но нет Self Bias Resistance, ну и пупок грозился вывалить Linchpin - где?
20 мар 2023
r
resetius
Норм. Лучше чем Белл поет. Группе явно на пользу пошла смена вокалиста.

просмотров: 270

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом