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Бывший вокалист FEAR FACTORY: «Да мне как-то... на новый состав»



В рамках беседы с "Talk Toomey" бывший вокалист FEAR FACTORY Burton C. Bell ответил на вопрос о том, что он испытывает от того факта, что его бывшие коллеги вновь гастролируют:



«Меня это совершенно не трогает. Честно говоря, я давно не был так счастлив. Это их заслуга, но я просто двигаюсь вперёд в своей жизни, в своей карьере, и я пытаюсь сделать себе имя».



На вопрос, смотрел ли он на YouTube видеозаписи выступлений FEAR FACTORY с его заменой, певцом итальянского происхождения Milo Silvestro, Bell ответил:



«Нет, не смотрел и мне как-то...»







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