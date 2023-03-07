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*Новое видео METALLICA 76
*MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH 63
*Видео с первого шоу FEAR FACTORY с новым вокалистом 23
*Вокалистка ARCH ENEMY прикинулась русалкой. Дельфина не нашл... 22
*Видео с выступления FEAR FACTORY 15
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Fear Factory

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Бывший вокалист FEAR FACTORY: «Да мне как-то... на новый состав»



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В рамках беседы с "Talk Toomey" бывший вокалист FEAR FACTORY Burton C. Bell ответил на вопрос о том, что он испытывает от того факта, что его бывшие коллеги вновь гастролируют:

«Меня это совершенно не трогает. Честно говоря, я давно не был так счастлив. Это их заслуга, но я просто двигаюсь вперёд в своей жизни, в своей карьере, и я пытаюсь сделать себе имя».

На вопрос, смотрел ли он на YouTube видеозаписи выступлений FEAR FACTORY с его заменой, певцом итальянского происхождения Milo Silvestro, Bell ответил:

«Нет, не смотрел и мне как-то...»




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7 мар 2023
x
xRReth
Я просто приму как факт то, что они все - пиздатые парни и делают пиздатые вещи, пусть и отдельно друг от друга
Like!2
7 мар 2023
gravitgroove
xRReth, согласен. Но все-таки лично мне до сих пор обидно, что они не сделали еще один шаг после Obsolete. Все последующие альбомы либо копируют, либо не дотягивают. То есть в большей степени не про эволюцию их собственного стиля говорю, а про атмосферу саундтрэка к научно-фантастическим и антиутопическим произведениям: книгам, экранизациям. Digimortal был в лучшем случае чем-то вроде комикса, Archetype - повтором Demanufacture и Obsolete, Mechanize - это Obsolate и Digi с звуком c 50% саунда Nothing / Catch Thirty Three - Meshuggah и одной действительно потрясающей песней. Остальное опять же вариации уже сложившихся первых 3-х альбомов.
Like!1
7 мар 2023
Вашингтон Ирвинг
gravitgroove, obsolete офигительный альбом, вот там самая крутая FF-атмосфера по мне.
Like!1
7 мар 2023
gravitgroove
Вашингтон Ирвинг, я люблю атмосферу у всех трех первых. Первый это заброшенная фабрика, или фабрика по утилизации старых машин, станков. При этом, где во всей это грязи рождается что-то самопальное, но очень совершенное в сравнении с стандартами актуального времени. Отлично бы подошел к тому моменту в Блейдраннере 2, где дети живут в рабстве в приюте на каком-то заброшенном заводе. Самая темная и злая атмосфера.
2-й альбом: ну тут все ясно. Это самая холодная, вселяющая ужас и безысходность, но по своему притягательная.
3-й альбом: тоже самое, но с человеческим оптимизмом и умением хранить надежду на лучшее и воплощать прекрасное даже в (условном) аду. Эти три альбома обязаны быть в зале слава металла и в моем личном ИМХО имеют право возвышаться над вкладом Pantera и Meshuggah. Хотя бы от того, что в их ритмы вплетено много красивых мелодий и они реально меланхоличны, в отличии от ортодоксальных вышесказанных техасцев и шведов.
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