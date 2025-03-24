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Лидер GHOST: «Мы доказательство, что могут быть и новые известные рок-группы»



В недавнем интервью TOBIAS FORGE'a спросили, есть ли у него «конечная цель», к которой он стремится, или веха, достигнув которой он мог бы подумать: «Хорошо, я сделал все, что хотел, с GHOST», или же это всегда будет для него непрерывным движением



«Возможно, история закончится, потому что просто непродуктивно устраивать бесконечную мыльную оперу. Если фанатам нужна история для того, чтобы любить группу, то, вероятно, это скоро закончится. Если есть способ, при котором музыки и всего, что я создал, достаточно, и это приносит удовольствие, то я считаю, что я нуждаюсь в этом, как и любой другой артист, в том смысле, что — как вы это называете? — ну, как статистические вехи, которых ты хочешь достичь, или, в данном случае, конечно, есть такие площадки, на которых я хочу выступать, места, вещи, которые ты хочешь, еще одно перо в твоей шляпе, чтобы добиться успеха. Мне очень повезло, что я смог достичь многих из этих результатов. Но, конечно, есть уровни успеха, которых ты все еще хочешь достичь.



В последнее десятилетие в музыкальном бизнесе, и особенно в рок-бизнесе, постоянно говорят: »О, новых групп не будет«, типа »Рок умрет, рок мертв. Ни одна новая группа не сможет стать знаменитой". И мы, как и некоторые другие, являемся живым доказательством того, что это не так. Я не говорю, что можно стать новыми AC/DC. Вы не можете стать новой METALLICA. Но я полагаю, что мы являемся живым доказательством того, что вы все еще можете это сделать. Есть и другие группы, совсем недавно появившиеся, например SLEEP TOKEN, которые явно добились успеха, так что, очевидно, вы можете стать более крупной группой. А потом RAMMSTEIN долгое, долгое время — они были известным именем в течение многих, многих лет, но в общей схеме рока, где есть уровни, они были «просто» стадионной группой в течение очень долгого времени. Они распродавали арены по всему миру и были очень известны благодаря своему грандиозному шоу, но они играли на аренах. Если они выступали на открытом воздухе, то это был фестиваль. А потом они вдруг решили устроить стадионный тур. И внезапно они перешли от 10, 15 тысяч человек каждый вечер к 55 тысячам три вечера подряд. Откуда взялись все эти люди?



Если вы просто хотите поговорить об огромных достижениях, то я бы с удовольствием совершил такое путешествие. Это было бы потрясающе, просто потому, что я очень интересуюсь сценографией, и то, с чего я начал, когда мое увлечение переросло в навязчивый фэндом, было в 80-х, когда я увидел именно ROLLING STONES. Сначала я увидел «Let's Spend The Night Together». Та постановка на открытом воздухе была классной — ничего замысловатого. Но когда мне было восемь лет, они выпустили альбом «Steel Wheels». На тот момент я был их большим фанатом, и они провели тур под названием «Steel Wheels» по Америке. Если вы думаете, что сцена RAMMSTEIN была крутой, то тур «Steel Wheels» — это абсолютный, самый грандиозный индустриальный сценический гигант, который я когда-либо, когда-либо, когда-либо видел. И именно там я фактически определил стандарт. Это вершина. Возможность построить такую гигантскую штуку, на которую приходят люди, и она просто захватывает город. И с тех пор, как я начал ходить на концерты и смотреть большие шоу, таких групп, как ROLLING STONES в 90-х, METALLICA и всех тех, с кем я сталкивался, я всегда был одержим идеей стать той разрушающей движение суматохой, которая появляется и разрушает город так, как это делали они. Когда METALLICA выступала на стадионе в Стокгольме в 1993 году, шоу там не было. Шоу началось — я говорю о кварталах, я говорю о милях, потому что по всему городу фанаты METALLICA приезжали на метро, поездах и автобусах, шли пешком, и чем ближе вы подходили, тем больше из баров доносилась музыка METALLICA. И это был прекрасный день!»







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