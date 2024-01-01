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*Вокалист DISTURBED: «ROGER WATERS — трус, лицемер и антисеми... 53
*Гитарист BLACK SABBATH о риффе, который был для него особенн... 49
*Вокалист DISTURBED: «Современные нацисты восхваляются в прог... 31
*MAX CAVALERA: «Я один из немногих людей в мире, у которых не... 28
*SLASH: «Нет ничего лучше блюза» 28
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Ghost

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14 июн 2024 : 		 Фрагмент нового фильма GHOST

5 июн 2024 : 		 Новая фигурка GHOST

12 май 2024 : 		 Трейлер нового фильма GHOST

3 май 2024 : 		 Фильм GHOST выйдет летом

5 апр 2024 : 		 Тизер нового фильма GHOST

14 мар 2024 : 		 Вокалист/гитарист BLUE ÖYSTER CULTо сходстве с группой GHOST: «Я бы не сказал, что они копируют нас»

11 дек 2023 : 		 У GHOST уже есть несколько песен

2 дек 2023 : 		 GHOST выпускают компиляцию

19 окт 2023 : 		 Лидера GHOST разозлили действия площадки

15 окт 2023 : 		 Видео полного выступления GHOST

14 окт 2023 : 		 Юбилейное дилдо от GHOST

12 окт 2023 : 		 GHOST готовят фильм

11 сен 2023 : 		 Сингл GHOST получил платину

26 авг 2023 : 		 Почему GHOST лучшая группа в мире?

15 авг 2023 : 		 Размалёванных на концерт GHOST не пущать!

11 авг 2023 : 		 Видео с выступления GHOST

4 авг 2023 : 		 GHOST открыли тур

8 июл 2023 : 		 Кавер-версия SHAKESPEARS SISTER от GHOST

16 июн 2023 : 		 Видео с выступления GHOST

15 июн 2023 : 		 Бокс-сет от GHOST

1 июн 2023 : 		 PAUL DI'ANNO опять про GHOST

31 май 2023 : 		 Лидер GHOST — о создании новых песен

25 май 2023 : 		 Лидер GHOST — о выборе кавер-версий

22 май 2023 : 		 PAUL DI'ANNO о кавер-версии GHOST: «Это какая-то срань!»

19 май 2023 : 		 Кавер-версия TINA TURNER от GHOST

17 май 2023 : 		 Новая фигурка GHOST
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Фрагмент нового фильма GHOST



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GHOST опубликовали фрагмент из нового концертного фильма "Rite Here Rite Now".




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