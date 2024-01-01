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Лидер GHOST об ожиданиях от фильма



Tobias Forge в недавнем интервью ответил на вопрос о том, какие у него ожидания от фильма "Rite Here Rite Now":



«Я надеюсь, что люди будут довольны увиденным, а не недоумевать или испытывать отвращение. В этом фильме есть элементы, которые могут показаться неортодоксальными, если вы придерживаетесь традиций. А я не считаю этот фильм традиционным, как 50 или 60 лет назад, как будто это старая школа. Я поставил перед собой цель сделать нереальный вымышленный фильм с живым концертом, который не будет похож ни на что другое, что вы когда-либо видели. Это не значит, что он будет лучше того, что вы когда-либо видели, но он не будет напоминать что-то другое, что вы уже видели до просмотра этого фильма, и я думаю, что мне это удалось. Но это одно. Другое дело — увидеть... Очевидно, что люди взволнованы, но мы знаем, что люди хотят увидеть фильм, который они до сих пор не видели. Поэтому сейчас я просто хочу, чтобы все те, кто верил в фильм, вышли [из кинотеатров] и сказали: "Это было лучше, чем я думал". Это было бы потрясающе!»







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