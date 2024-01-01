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*Альбом METALLICA "Master Of Puppets" назван лучшим металл-ди... 126
*Гитарист SEPULTURA не против появления бывших на финальном к... 52
*Клавишник JOURNEY: «В тюрьме Трамп станет легендой!» 45
*TED NUGENT: «Люблю я оленину!» 44
*GENE SIMMONS о курении, выпивке и наркотиках: «Шмекель работ... 29
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Ghost

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25 июн 2024 : 		 Лидер GHOST об ожиданиях от фильма

23 июн 2024 : 		 Лидер GHOST рад, что закончил фильм

21 июн 2024 : 		 Новая песня GHOST

14 июн 2024 : 		 Фрагмент нового фильма GHOST

5 июн 2024 : 		 Новая фигурка GHOST

12 май 2024 : 		 Трейлер нового фильма GHOST

3 май 2024 : 		 Фильм GHOST выйдет летом

5 апр 2024 : 		 Тизер нового фильма GHOST

14 мар 2024 : 		 Вокалист/гитарист BLUE ÖYSTER CULTо сходстве с группой GHOST: «Я бы не сказал, что они копируют нас»

11 дек 2023 : 		 У GHOST уже есть несколько песен

2 дек 2023 : 		 GHOST выпускают компиляцию

19 окт 2023 : 		 Лидера GHOST разозлили действия площадки

15 окт 2023 : 		 Видео полного выступления GHOST

14 окт 2023 : 		 Юбилейное дилдо от GHOST

12 окт 2023 : 		 GHOST готовят фильм

11 сен 2023 : 		 Сингл GHOST получил платину

26 авг 2023 : 		 Почему GHOST лучшая группа в мире?

15 авг 2023 : 		 Размалёванных на концерт GHOST не пущать!

11 авг 2023 : 		 Видео с выступления GHOST

4 авг 2023 : 		 GHOST открыли тур

8 июл 2023 : 		 Кавер-версия SHAKESPEARS SISTER от GHOST

16 июн 2023 : 		 Видео с выступления GHOST

15 июн 2023 : 		 Бокс-сет от GHOST

1 июн 2023 : 		 PAUL DI'ANNO опять про GHOST

31 май 2023 : 		 Лидер GHOST — о создании новых песен

25 май 2023 : 		 Лидер GHOST — о выборе кавер-версий
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Лидер GHOST об ожиданиях от фильма



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Tobias Forge в недавнем интервью ответил на вопрос о том, какие у него ожидания от фильма "Rite Here Rite Now":

«Я надеюсь, что люди будут довольны увиденным, а не недоумевать или испытывать отвращение. В этом фильме есть элементы, которые могут показаться неортодоксальными, если вы придерживаетесь традиций. А я не считаю этот фильм традиционным, как 50 или 60 лет назад, как будто это старая школа. Я поставил перед собой цель сделать нереальный вымышленный фильм с живым концертом, который не будет похож ни на что другое, что вы когда-либо видели. Это не значит, что он будет лучше того, что вы когда-либо видели, но он не будет напоминать что-то другое, что вы уже видели до просмотра этого фильма, и я думаю, что мне это удалось. Но это одно. Другое дело — увидеть... Очевидно, что люди взволнованы, но мы знаем, что люди хотят увидеть фильм, который они до сих пор не видели. Поэтому сейчас я просто хочу, чтобы все те, кто верил в фильм, вышли [из кинотеатров] и сказали: "Это было лучше, чем я думал". Это было бы потрясающе!»




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