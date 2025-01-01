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Ghost

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Почему лидер GHOST приедет один на концерт к OZZY



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В рамках недавней беседы у TOBIAS FORGE спросили, почему он будет один на прощальном концерте OZZY:

«Единственное, что я могу сказать, насколько я понял, это то, что группы, выступающие на сцене в полном составе, как правило, находятся в туре в это время, в то время как многие артисты, выступающие в одиночку, могут быть недоступны в полном составе. Мы [GHOST] были одними из таких, потому что наш тур по США должен был начаться через два дня после этого концерта или вроде того, так что для всей нашей свиты было невозможно так много мотаться. Мы не могли этого сделать. Особенно в экономическом плане, это было, б$$$ь, ни за что. Это не получится. Так что моя работа здесь, моя миссия, дар, который мне дали, и которым я очень горжусь, что являюсь его частью и что меня попросили это сделать, — это играть с — я не знаю — некоторыми из тех, кто будет там выступать. Я знаю, что помимо меня там будет несколько таких музыкантов, и, похоже, нас собирают в импровизированные группы, чтобы мы играли песни, и это просто феноменально!»




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