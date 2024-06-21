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*TED NUGENT: «Люблю я оленину!» 38
*MAX CAVALERA о реюнионе SEPULTURA 30
*GENE SIMMONS о курении, выпивке и наркотиках: «Шмекель работ... 27
*Лидер DEICIDE: «Политики и религиозные деятели превратились ... 17
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*

Ghost

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21 июн 2024 : 		 Новая песня GHOST

14 июн 2024 : 		 Фрагмент нового фильма GHOST

5 июн 2024 : 		 Новая фигурка GHOST

12 май 2024 : 		 Трейлер нового фильма GHOST

3 май 2024 : 		 Фильм GHOST выйдет летом

5 апр 2024 : 		 Тизер нового фильма GHOST

14 мар 2024 : 		 Вокалист/гитарист BLUE ÖYSTER CULTо сходстве с группой GHOST: «Я бы не сказал, что они копируют нас»

11 дек 2023 : 		 У GHOST уже есть несколько песен

2 дек 2023 : 		 GHOST выпускают компиляцию

19 окт 2023 : 		 Лидера GHOST разозлили действия площадки

15 окт 2023 : 		 Видео полного выступления GHOST

14 окт 2023 : 		 Юбилейное дилдо от GHOST

12 окт 2023 : 		 GHOST готовят фильм

11 сен 2023 : 		 Сингл GHOST получил платину

26 авг 2023 : 		 Почему GHOST лучшая группа в мире?

15 авг 2023 : 		 Размалёванных на концерт GHOST не пущать!

11 авг 2023 : 		 Видео с выступления GHOST

4 авг 2023 : 		 GHOST открыли тур

8 июл 2023 : 		 Кавер-версия SHAKESPEARS SISTER от GHOST

16 июн 2023 : 		 Видео с выступления GHOST

15 июн 2023 : 		 Бокс-сет от GHOST

1 июн 2023 : 		 PAUL DI'ANNO опять про GHOST

31 май 2023 : 		 Лидер GHOST — о создании новых песен

25 май 2023 : 		 Лидер GHOST — о выборе кавер-версий

22 май 2023 : 		 PAUL DI'ANNO о кавер-версии GHOST: «Это какая-то срань!»

19 май 2023 : 		 Кавер-версия TINA TURNER от GHOST
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|||| сегодня

Новая песня GHOST



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"The Future Is A Foreign Land", новая песня группы GHOST, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из саундтрека к фильму "Rite Here Rite Now".

[MESSAGE FROM THE CLERGY]






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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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21 июн 2024
resurgamresponses
слева колонка стилей
Hard Rock
Heavy Rock
Doom Metal
Heavy Metal
там не хватает одного
Pop Rock

просмотров: 295

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