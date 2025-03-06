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Ghost

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|||| 5 мар 2025

Новое видео GHOST



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"Satanized", новое видео группы GHOST, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Skeletá", выходящего 25 апреля на Loma Vista Recordings:

01. Peacefield
02. Lachryma
03. Satanized
04. Guiding Lights
05. De Profundis Borealis
06. Cenotaph
07. Missilia Amori
08. Marks Of The Evil One
09. Umbra
10. Excelsis




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6 мар 2025
g
gravitgroove
То есть каждый новый альбом у них меняется кардинал и папа? Тогда этот папа явно отстойнее всех предыдущих судя по первому синглу, а в прошлый раз была офигенная "Rats", и я до сих пор помню, как многим на DS понравилась и композиция, и видео к ней, а тут тухляндия какая-то. Кажется, спёкся Ghost.
6 мар 2025
father
gravitgroove, в прошлый раз Hunter’s moon была, Rats была в позапрошлый, в период альбома Prequel.

Последний альбом был просто лютейшей годнотой, поэтому прошу им полный провал в этот раз, потому что им после такой победной серии можно всё.

просмотров: 141

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