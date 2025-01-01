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Лидер GHOST о запрете телефонов на концертах



TOBIAS FORGE в интервью Planet Rock рассказал о причинах, по которым на концертах нынешнего тура будут запрещены мобильные телефоны:



«Я действительно хочу подчеркнуть, что запрет не имеет ничего общего с, скажем так, контролем авторских прав. Дело не в том, что мы хотим удержать весь материал и не хотим, чтобы кто-то монетизировал [видео GHOST]; это не имеет никакого отношения к этому».



Упомянув о том, что дебютный полнометражный фильм GHOST «Rite Here Rite Now» снимался в течение двух вечеров в сентябре 2023 года в Kia Forum в Лос-Анджелесе, Tobias продолжил: «Rite Here Rite Now», фильм, суть его послания в была именно такой, но также и я, и мы вместе, работая, снимая этот фильм... Мы сняли два шоу в Лос-Анджелесе перед зрителями, во время которых они должны были убрать свои телефоны в карманы. Вы не можете их отдать. У вас есть ваш телефон, вам не нужно беспокоиться об этом. Если вам нужно позвонить, вы можете выйти. Если вам нужно сфотографироваться, вы можете сфотографировать себя в холле, это нормально. Но в итоге у нас была такая вовлеченная публика, которая казалась радостной, что... Мне понадобилось вернуться на много лет назад, когда я в последний раз видел полностью вовлеченную публику, когда все фактически смотрят [шоу]. Им не нужно смотреть на меня, но они смотрят на группу.



Я не хочу превращать это в эйджизм, когда я собираюсь сказать 14-летним, что тогда все было лучше. Но я клянусь, что впечатления от концертов, воспоминания, волшебство были намного сильнее. Некоторые из лучших шоу, на которых я когда-либо был, я, возможно, даже не видел ни одной фотографии с них, потому что они все живут здесь [в моей голове]. Они живут в моем сердце. Вот какие воспоминания у меня остались. И это тот опыт, который я желаю получить... Очевидно, что та часть нашей публики, которая старше и более осведомлена, наверное, будет испытывать некоторую ностальгию. Но я искренне верю, что более молодая часть нашей публики, как и в Лос-Анджелесе, придет и скажет: «Это был не только отличный концерт, это был еще и потрясающий опыт». Потому что я верю, что вы это почувствуете».



С помощью технологии Yondr фанаты могут поместить свои телефоны в чехол, который разблокируется только после того, как они покинут зону, где запрещено пользоваться мобильными телефонами. Чехол также может быть разблокирован на специальных станциях сотовой связи внутри концертного зала.



Концерты без телефонов рекламируются как способ сократить количество незаконных съемок и селфи, которые могут отвлекать от выступления.



Основатель Yondr Грэм Дугони сказал, что чехлы его компании были созданы для «пространств без телефонов», где «творчество и продуктивность могут процветать в отсутствие технологий».



Телефоны, часы Apple и другие коммуникационные устройства помещаются в чехол и закрываются с помощью намагниченного замка, который можно открыть с помощью разблокирующей основы.







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