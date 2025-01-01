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Лидер GHOST: «Технически я сольный исполнитель»



TOBIAS FORGE в интервью Rolling Stone UK прояснил свою роль в группе:



«Если быть совсем прагматичным, то технически я сольный артист. Мне не нужно мыслить категориями группы, но все должны понимать, что моя работа — это коллективная работа.



Мы — группа, работающая вместе, но практически, если лейбл обращается к GHOST с просьбой записать альбом, они не звонят группе людей — они звонят мне, потому что это моя ответственность. Поэтому, как создатель и автор, я не думаю, что существует такая вещь, как конец, пока он не наступит».







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