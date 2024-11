сегодня



Комиксы от GHOST



Лидер GHOST Tobias Forge и Dark Horse Comics представили "Sister Imperator", мини-сериал, который приоткроет завесу тайны над влиятельной фигурой из официальной истории GHOST. Вместе с художником Пусте (« The Batman & Scooby-Doo Mysteries»), колористом Тьяго Роча («Kill All Immortals») и Джимми Бетанкуром из Comicraft («Ghostbusters: Back In Town») писательница Коринна Бечко («Avatar: Adapt Or Die») расскажет скрытую историю женщины, которая стала силой, стоящей за GHOST. Четырехсерийный мини-сериал с обложкой Микаэля Эрикссона выходит в марте 2025 года.



«Как фанат GHOST, я хотел бы поработать с Tobias'ом, чтобы воплотить в жизнь его видение истории Sister Imperator», — говорит Bechko. «Ее история богата, трагична и жестока настолько, что выходит за рамки того, что люди могут представить, что знают о ее персонаже. Команда Dark Horse создала нечто особенное, и я знаю, что искусство просто поразит всех». Мне выпала честь быть автором многих удивительных женщин, от Вампиреллы до Чудо-женщины, но я никогда не создавала более крутого персонажа, чем Sister Imperator. Работа над этим проектом была для меня беспрецедентной привилегией, и я не могу дождаться, когда мир увидит результат!»



Работа над « Sister Imperator» была невероятным событием», — соглашается Пьюст. «Воплощение замысла в жизнь было одновременно вызовом и честью для меня, ведь мы собрали столько богатой документации, которая придает истории глубину и атмосферу. Сама Sister Imperator — такой увлекательный и страшный персонаж, и я знаю, что фанаты ее полюбят». Благодаря поддержке потрясающей команды, потрясающему сценарию и поддержке Dark Horse и GHOST, это был поистине проект мечты. Я не могу дождаться, когда поклонники группы и комиксов погрузятся в эту темную, атмосферную и захватывающую историю!»







