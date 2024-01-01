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*Винил RED HOT CHILI PEPPERS выйдет летом 32
*Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!» 27
*BILL WARD готов к концерту с BLACK SABBATH 21
*Барабанщик IRON MAIDEN уже не может играть "Caught Somewhere... 19
*SHARON OSBOURNE: «Есть один из IRON MAIDEN, завидующий моему... 19
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Ghost

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25 июн 2024 : 		 Лидер GHOST об ожиданиях от фильма

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11 дек 2023 : 		 У GHOST уже есть несколько песен

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26 авг 2023 : 		 Почему GHOST лучшая группа в мире?

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|||| 27 июл 2024

Анимационное видео от GHOST



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"Mary On A Cross"новое видео группы GHOST, доступно для просмотра ниже. Эта песня включена в саундтрек фильма "Rite Here Rite Now".




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