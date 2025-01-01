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*MASTODON расстались с гитаристом 132
*MIKE PORTNOY считает, что стал лучше как командный игрок пос... 44
*Новый альбом PARADISE LOST выйдет осенью 32
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Ghost

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Откуда у лидера GHOST тяга к развлечению людей?



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TOBIAS FORGE в недавнем интервью обсудил свое театральное и иногда комедийное сценическое поведение, в том числе свою склонность обращаться к зрителям с фальшивым итальянским акцентом:

«Я считаю, что отчасти моя тяга к развлечениям исходит от... Когда я рос, у меня был 13-летний старший брат, и у него была своя компания друзей, и вокруг были люди. Часто, когда он был дома, у него были друзья, а у них — подружки, и в целом это была настоящая подростковая атмосфера, когда я был маленьким. И я помню, что испытывал огромную гордость или удовлетворение, когда привлекал их внимание. А уж когда я заставлял их смеяться, когда говорил что-то смешное, это было просто потрясающе. И я полагаю, что в этом и заключается основная причина вашего стремления развлекать людей. Наверное, потому что тебя узнают, и ты становишься центром внимания.

Я полагаю, что многие люди, особенно... конечно, я не комик, по крайней мере, в профессиональном плане, но, как и комики, я уверен, что у них есть стремление постоянно двигаться вперед. Это становится своего рода спазмом, который перерастает в одержимость тем, что ты хочешь постоянно поддерживать настроение. Иногда там есть люди, которые умеют шутить, и все превращается в настоящий праздник смеха. А иногда кто-то смешной до такой степени, что вам нужно перехитрить этого человека. Иногда вы можете просто наслаждаться тем, что кто-то смешнее вас. Но это постоянная миссия — гнать энергию вперед, смешить людей, веселить их и постоянно поддерживать радостную динамику».




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