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*SLAYER сыграют BLACK SABBATH на финальном шоу BLACK SABBATH 283
*Новый альбом GARBAGE выйдет весной 47
*MIKE PORTNOY считает, что стал лучше как командный игрок пос... 44
*JIMMY PAGE против британского закона об ИИ 33
*Новый альбом PARADISE LOST выйдет осенью 28
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Ghost

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10 мар 2025 : 		 Лидер GHOST: «OZZY оказал на меня огромное влияние»

7 мар 2025 : 		 Лидер GHOST о запрете телефонов на концертах

5 мар 2025 : 		 Новое видео GHOST

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10 дек 2024 : 		 Новая фигурка GHOST

24 ноя 2024 : 		 Комиксы от GHOST

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26 июл 2024 : 		 Анимационное видео от GHOST

26 июн 2024 : 		 Рекорды нового фильма GHOST

25 июн 2024 : 		 Лидер GHOST об ожиданиях от фильма

23 июн 2024 : 		 Лидер GHOST рад, что закончил фильм

21 июн 2024 : 		 Новая песня GHOST

14 июн 2024 : 		 Фрагмент нового фильма GHOST

5 июн 2024 : 		 Новая фигурка GHOST

12 май 2024 : 		 Трейлер нового фильма GHOST

3 май 2024 : 		 Фильм GHOST выйдет летом

5 апр 2024 : 		 Тизер нового фильма GHOST

14 мар 2024 : 		 Вокалист/гитарист BLUE ÖYSTER CULTо сходстве с группой GHOST: «Я бы не сказал, что они копируют нас»

11 дек 2023 : 		 У GHOST уже есть несколько песен

2 дек 2023 : 		 GHOST выпускают компиляцию

19 окт 2023 : 		 Лидера GHOST разозлили действия площадки

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14 окт 2023 : 		 Юбилейное дилдо от GHOST

12 окт 2023 : 		 GHOST готовят фильм

11 сен 2023 : 		 Сингл GHOST получил платину
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Лидер GHOST: «OZZY оказал на меня огромное влияние»



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Tobias Forge в недавнем интервью обсудил свое участие в концерте BLACK SABBATH "Back To The Beginning":

«Для меня, безусловно, есть одна группа, которая имеет значение - это группа BLACK SABBATH; один исполнитель — Ozzy. Конечно, я вырос в 80-х, поэтому Ozzy был более популярным, наверное, потому что он был как бы — в средствах массовой информации он был просто слишком ярким персонажем, тогда как многое из того, что BLACK SABBATH делали в 80-х, я полюбил гораздо позже — за исключением записей [Ronnie James] Dio, конечно. Но мне потребовалось некоторое время, чтобы полюбить некоторые записи BLACK SABBATH 80-х, тогда как сейчас я очень, очень целостный в своем поклонении. Но в любом случае Ozzy, как вокалист, оказал на меня феноменальное влияние. И, конечно же, все, что он делал, что было мрачным и призрачным, конкретно «Bark At The Moon» и «Diary Of A Madman», оказали на меня очень большое влияние».




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