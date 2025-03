сегодня



Лидер GHOST: «OZZY оказал на меня огромное влияние»



Tobias Forge в недавнем интервью обсудил свое участие в концерте BLACK SABBATH "Back To The Beginning":



«Для меня, безусловно, есть одна группа, которая имеет значение - это группа BLACK SABBATH; один исполнитель — Ozzy. Конечно, я вырос в 80-х, поэтому Ozzy был более популярным, наверное, потому что он был как бы — в средствах массовой информации он был просто слишком ярким персонажем, тогда как многое из того, что BLACK SABBATH делали в 80-х, я полюбил гораздо позже — за исключением записей [Ronnie James] Dio, конечно. Но мне потребовалось некоторое время, чтобы полюбить некоторые записи BLACK SABBATH 80-х, тогда как сейчас я очень, очень целостный в своем поклонении. Но в любом случае Ozzy, как вокалист, оказал на меня феноменальное влияние. И, конечно же, все, что он делал, что было мрачным и призрачным, конкретно «Bark At The Moon» и «Diary Of A Madman», оказали на меня очень большое влияние».







