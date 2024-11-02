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*Лидер ICED EARTH: «Я вошел не в ту дверь» 41
*Вокалистка EVANESCENCE сунет за Камалу 23
*Лидер BODY COUNT: «Да Трамп просто кусок ...а!» 20
*Гитарист EXODUS: «DESTRUCTION и KREATOR заслуживают большего... 17
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Ghost

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Фильм GHOST выйдет на видеокассете!



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GHOST шестого декабря на DVD, Blu-ray, 4K и VHS (!!!) выпустят концертный фильм "Rite Here Rite Now"




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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2 ноя 2024
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sibterminator
Ради геев и украинцев этот фильм для российских поклонников выйдет в инструментальной версии на магазине эппл.

просмотров: 188

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