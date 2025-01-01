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Лидер GHOST: «Я хотел создать альбом, излучающий свет»



TOBIAS FORGE в интервью 93.3 WMMR поговорил о новом альбоме "Skeletá", которая выйдет 25 апреля на Loma Vista Recordings:



«Да, эта пластинка в большей степени интроспективная, нежели предыдущая [альбом 2022 года «Impera»]. Чтобы внести ясность, я считаю, что большинство артистов обычно создают новую пластинку, основываясь на том, на чем они остановились в предыдущей — не в качестве контрреакции, но обычно есть что-то, чего вы хотите достичь, чего вы, возможно, не достигли на предыдущем альбоме, или вы хотите что-то изменить, или просто наполнить свой... В конце концов, то, что вы делаете, это, по сути, наполняете свой репертуар песнями, которых у вас раньше не было. Но в тематическом плане у меня обычно есть какие-то тематические ориентиры, когда я пишу, в первую очередь для себя, чтобы понять, что из себя представляет новая пластинка, и чтобы она не была слишком причудливой, как будто обо всем одновременно. Но если «Impera» был не только экстравертным, но и внешне размышляющим о большом обществе, социальных проблемах, а также, как следует из названия, об имперской структуре и ее окончательной гибели, то мне показалось не очень продуктивным продолжать в том же духе и делать «Impera 2», говоря о постоянном разрушении... Меня больше привлекала идея создания такой пластинки, которая бы больше излучала свет изнутри и рассказывала об исцеляющих аспектах человеческого бытия в любой структуре, потому что в конце концов большинство людей удивительно похожи друг на друга и проявляют одинаковые способности к чувствам. И эти чувства обычно довольно просты. И эта идея была для меня привлекательной — сделать пластинку, на которой будут песни о надежде, песня о ненависти, песня о любви, о принятии и все такое».







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