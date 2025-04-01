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Ghost

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Вокалист GHOST: «BLACK SABBATH оказали на меня огромное влияние»



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В рамках недавней беседы с лидером GHOST, Tobias Forge рассказал о будущем участии в концерте "Back To The Beginning":

«Прежде всего это огромная честь для меня, поскольку BLACK SABBATH значили для меня так же много, как и для многих других, причём с самого раннего возраста. И Ozzy как сольный артист — это вообще была преимущественно его группа. Когда я рос в 1980-х, он был главной звездой этого коллектива. Он был основой всей тусовки тяжёлого металла, своего рода твёрдое место в топ-40, топ-10, если хотите, с крутыми хитами, такими как "Shot In The Dark" и "Bark At The Moon"... Так что, конечно, в моём детстве он был скорее лицом и артистом на радио, тогда как BLACK SABBATH, конечно, в то время стали немного другими... В 1980-х было трудно уследить за ними, особенно после ухода Ронни Джеймса Дио, потому что когда Tony Iommi менял составы, все обращали внимание: "О, новая запись BLACK SABBATH..." А позже, когда мне было лет 10 и я действительно начал покупать пластинки, я полюбил многое из того, что было у BLACK SABBATH в 1980-х, даже в 1990-х. Помню, когда вышел "Dehumanizer" и Дио вернулся, я был поражён. Это очень крутая пластинка. Было ощущение, что они снова стали группой, на которую стоит обращать внимание.

Я немного отвлекаюсь от темы. Но когда я рос на Оззи и старых BLACK SABBATH, это оказало огромное влияние на меня в детстве и в дальнейшем, и просто катапультировало меня в навязчивое желание тоже стать музыкантом и сочинять песни.

Не отходя от темы BLACK SABBATH, я должен сказать, что мне особенно нравятся их более проговые записи... Когда я говорю о влиянии BLACK SABBATH, особенно на GHOST и на меня как автора песен, это больше их траурные, мощные баллады, или самые крутые песни из "Vol. 4", "Sabotage" и "Sabbath Bloody Sabbath", такого рода пластинки, когда они были действительно смелыми. Где тексты Geezer'a были глубокими и откровенными, а вовсе не тёмными и мрачными. Конечно, все отдают им должное в плане металла, но иногда мне кажется, что вот этими пластинками пренебрегают... Весь жанр металла, участники всех известных тяжёлых групп всегда говорили: "Да, BLACK SABBATH!". А когда я думаю о них, я думаю о клавишных и мощных заунывных балладах. Это были глубокие вещи.

Мне нравится "Symptom Of The Universe". Мне также нравится и "Children Of The Grave", но они были намного более талантливы, чем то, что мы слышим на их ранних общеизвестных записях. И они оказали на меня огромное влияние. Так что если говорить только положительное, это большая честь. Но, конечно, это сопровождается небольшой обратной стороной — завершением шоу, последним концертом SABBATH в истории, и это в каком-то смысле душераздирающе».




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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1 апр 2025
Red One
Не большой фанат Гост, но вроде как лидер и вокалист этой группы - это разные люди
1 апр 2025
EvgenBriden
Red One, ну так то да, лидер группы Tobias Forge, а поёт у них какой-нибудь Papa Emeritus... )
Like!1
1 апр 2025
F
Family Ghost
EvgenBriden, да, вокалисты еще меняются каждый альбом) лол кек чебурек
Like!1
1 апр 2025
g
greesevold1
Family Ghost, и только лидер несменяем!

просмотров: 401

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