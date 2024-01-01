Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Альбом METALLICA "Master Of Puppets" назван лучшим металл-ди... 105
*TED NUGENT: «Люблю я оленину!» 42
*MAX CAVALERA о реюнионе SEPULTURA 30
*GENE SIMMONS о курении, выпивке и наркотиках: «Шмекель работ... 29
*Лидер DEICIDE: «Политики и религиозные деятели превратились ... 17
*Новый альбом CAVALERA доступен для прослушивания 13
*Видео полного выступления SCORPIONS 12
*Sony Music купит каталог QUEEN за миллиард фунтов 10
*FEAR FACTORY думают о записи 9
*GEEZER BUTLER о вероятности финального концерта BLACK SABBAT... 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Альбом METALLICA "Master Of Puppets" назван лучшим металл-ди... 105
*TED NUGENT: «Люблю я оленину!» 42
*MAX CAVALERA о реюнионе SEPULTURA 30
*GENE SIMMONS о курении, выпивке и наркотиках: «Шмекель работ... 29
*Лидер DEICIDE: «Политики и религиозные деятели превратились ... 17
[= ||| все новости группы



*

Ghost

*



23 июн 2024 : 		 Лидер GHOST рад, что закончил фильм

21 июн 2024 : 		 Новая песня GHOST

14 июн 2024 : 		 Фрагмент нового фильма GHOST

5 июн 2024 : 		 Новая фигурка GHOST

12 май 2024 : 		 Трейлер нового фильма GHOST

3 май 2024 : 		 Фильм GHOST выйдет летом

5 апр 2024 : 		 Тизер нового фильма GHOST

14 мар 2024 : 		 Вокалист/гитарист BLUE ÖYSTER CULTо сходстве с группой GHOST: «Я бы не сказал, что они копируют нас»

11 дек 2023 : 		 У GHOST уже есть несколько песен

2 дек 2023 : 		 GHOST выпускают компиляцию

19 окт 2023 : 		 Лидера GHOST разозлили действия площадки

15 окт 2023 : 		 Видео полного выступления GHOST

14 окт 2023 : 		 Юбилейное дилдо от GHOST

12 окт 2023 : 		 GHOST готовят фильм

11 сен 2023 : 		 Сингл GHOST получил платину

26 авг 2023 : 		 Почему GHOST лучшая группа в мире?

15 авг 2023 : 		 Размалёванных на концерт GHOST не пущать!

11 авг 2023 : 		 Видео с выступления GHOST

4 авг 2023 : 		 GHOST открыли тур

8 июл 2023 : 		 Кавер-версия SHAKESPEARS SISTER от GHOST

16 июн 2023 : 		 Видео с выступления GHOST

15 июн 2023 : 		 Бокс-сет от GHOST

1 июн 2023 : 		 PAUL DI'ANNO опять про GHOST

31 май 2023 : 		 Лидер GHOST — о создании новых песен

25 май 2023 : 		 Лидер GHOST — о выборе кавер-версий

22 май 2023 : 		 PAUL DI'ANNO о кавер-версии GHOST: «Это какая-то срань!»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Лидер GHOST рад, что закончил фильм



zoom
Tobias Forge в недавней беседе Rock Sound поделился впечатлением от создания фильма:

«Как и любая другая полугигантская задача, это не только весело, но и утомительно. Я привык работать в срок, но кинематограф — это определенно много... Вы можете выпустить пластинку в свет, и люди будут покупать ее или нет, в то время как билеты вы тоже должны продавать, но кинотеатры немного похожи на места проведения мероприятий. Так что вы не можете просто выпустить фильм или перенести его на неделю. Если вы не успеете выпустить фильм вовремя, он задержится на несколько месяцев. Так что последние девять месяцев мы ориентировались на эту дату, фактически на сегодняшний день. Это огромное облегчение, потому что во время работы над фильмом у всех было ощущение спешки, особенно у тех, кто должен был перед кем-то отчитываться, что, наверное, было и у меня, но я также понимал, что все должно быть сделано в срок. Но теперь мы наконец-то на месте, вопреки всему».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 180

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом