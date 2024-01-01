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Лидер GHOST рад, что закончил фильм



Tobias Forge в недавней беседе Rock Sound поделился впечатлением от создания фильма:



«Как и любая другая полугигантская задача, это не только весело, но и утомительно. Я привык работать в срок, но кинематограф — это определенно много... Вы можете выпустить пластинку в свет, и люди будут покупать ее или нет, в то время как билеты вы тоже должны продавать, но кинотеатры немного похожи на места проведения мероприятий. Так что вы не можете просто выпустить фильм или перенести его на неделю. Если вы не успеете выпустить фильм вовремя, он задержится на несколько месяцев. Так что последние девять месяцев мы ориентировались на эту дату, фактически на сегодняшний день. Это огромное облегчение, потому что во время работы над фильмом у всех было ощущение спешки, особенно у тех, кто должен был перед кем-то отчитываться, что, наверное, было и у меня, но я также понимал, что все должно быть сделано в срок. Но теперь мы наконец-то на месте, вопреки всему».







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