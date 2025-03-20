Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*KATATONIA рассталась с гитаристом 29
*ZAKK WYLDE готов к новой музыке PANTERA 19
*STEVE HARRIS: «Пол Ди'Анно называл меня Гитлером» 19
*Лидер EXODUS: «Мы записываем два альбома» 18
*GATES OF ISHTAR нашли лейбл 17
*Лидер DESTRUCTION о том, почему американцы в трэше более усп... 16
*GLENN DANZIG критикует группы, которые все не могут уйти со ... 15
*Барабанщик METALLICA о «Some Kind Of Monster»: «Всё строилос... 14
*GUNS N' ROSES расстались с барабанщиком 12
*Вокалист IRON MAIDEN был готов уйти в 2015, чтобы не стать ж... 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*KATATONIA рассталась с гитаристом 29
*ZAKK WYLDE готов к новой музыке PANTERA 19
*STEVE HARRIS: «Пол Ди'Анно называл меня Гитлером» 19
*Лидер EXODUS: «Мы записываем два альбома» 18
*GATES OF ISHTAR нашли лейбл 17
[= ||| все новости группы



*

Ghost

*



20 мар 2025 : 		 Лидер GHOST поясняет за телефоны

16 мар 2025 : 		 Почему лидер GHOST приедет один на концерт к OZZY

13 мар 2025 : 		 Откуда у лидера GHOST тяга к развлечению людей?

10 мар 2025 : 		 Лидер GHOST: «OZZY оказал на меня огромное влияние»

7 мар 2025 : 		 Лидер GHOST о запрете телефонов на концертах

5 мар 2025 : 		 Новое видео GHOST

6 фев 2025 : 		 Новый вокалист GHOST дебютирует на концерте BLACK SABBATH

10 дек 2024 : 		 Новая фигурка GHOST

24 ноя 2024 : 		 Комиксы от GHOST

2 ноя 2024 : 		 Фильм GHOST выйдет на видеокассете!

27 июл 2024 : 		 Анимационное видео от GHOST

26 июл 2024 : 		 Анимационное видео от GHOST

26 июн 2024 : 		 Рекорды нового фильма GHOST

25 июн 2024 : 		 Лидер GHOST об ожиданиях от фильма

23 июн 2024 : 		 Лидер GHOST рад, что закончил фильм

21 июн 2024 : 		 Новая песня GHOST

14 июн 2024 : 		 Фрагмент нового фильма GHOST

5 июн 2024 : 		 Новая фигурка GHOST

12 май 2024 : 		 Трейлер нового фильма GHOST

3 май 2024 : 		 Фильм GHOST выйдет летом

5 апр 2024 : 		 Тизер нового фильма GHOST

14 мар 2024 : 		 Вокалист/гитарист BLUE ÖYSTER CULTо сходстве с группой GHOST: «Я бы не сказал, что они копируют нас»

11 дек 2023 : 		 У GHOST уже есть несколько песен

2 дек 2023 : 		 GHOST выпускают компиляцию

19 окт 2023 : 		 Лидера GHOST разозлили действия площадки

15 окт 2023 : 		 Видео полного выступления GHOST
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Лидер GHOST поясняет за телефоны



zoom
TOBIAS FORGE в недавнем интервью вновь прокомментировал решение запретить телефоны на концертах GHOST в 2025:

«Это эксперимент. И если быть до конца честным, моя 16-летняя дочь отнеслась к этой идее очень, очень, очень, очень скептически. А потом она сказала: «Никто не купит билет». А я ответил: "Не знаю. Я понятия не имею, что люди [будут делать]". Я знаю только одно, что за эти годы ситуация превратилась в абсолютное безумие. Если на концерте присутствуют 10 000 человек, а 8 000 из них держат в руках телефоны, это означает, что люди глубоко оторваны друг от друга. И, конечно, подразумевается, что я поговорил об этом со своей дочерью, но мы говорим о многих вопросах, и мы говорим о них открыто. Но я вот что сказал: «Это как если бы у вас был интимный момент с кем-то, и этот человек вдруг достал бы телефон». 'О, подожди. Я просто сделаю снимок". Я знаю, что некоторые люди так и поступают.

Если я говорю только за себя — я знаю, что многим артистам все равно, и я знаю, что есть много плюсов, особенно в коммерческом плане, потому что вы хотите, чтобы люди... Вся суть бизнеса в основном в том, что "Да, мы хотим, чтобы люди снимали, потому что мы хотим, чтобы другие люди увидели шоу, и это поможет продать больше билетов". Отлично. Я понимаю, что социальные сети — это инструмент продвижения. Я не собираюсь пренебрегать этим. Часть нашего успеха, очевидно, связана с социальными сетями... Мы начинали на MySpace. Это была первопричина нашего успеха в то время. Я не знаю, стали бы GHOST хоть сколько-нибудь успешными, если бы не MySpace. И, конечно, наш TikTok сыграл огромную роль.

Я не говорю, что все социальные сети плохие. Я просто говорю, что когда дело доходит до настоящего живого шоу, моего призвания, моей причины быть там — связи между мной и всеми, кого я привел с собой, которые работают в тандеме, чтобы дать вам особые впечатления, эти впечатления полностью исчезают, если все зрители только и делают, что снимают. Я не прав? Я прав? Не знаю. Именно так я и все мы себя ощущаем».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

просмотров: 202

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом