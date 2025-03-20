сегодня



Лидер GHOST поясняет за телефоны



TOBIAS FORGE в недавнем интервью вновь прокомментировал решение запретить телефоны на концертах GHOST в 2025:



«Это эксперимент. И если быть до конца честным, моя 16-летняя дочь отнеслась к этой идее очень, очень, очень, очень скептически. А потом она сказала: «Никто не купит билет». А я ответил: "Не знаю. Я понятия не имею, что люди [будут делать]". Я знаю только одно, что за эти годы ситуация превратилась в абсолютное безумие. Если на концерте присутствуют 10 000 человек, а 8 000 из них держат в руках телефоны, это означает, что люди глубоко оторваны друг от друга. И, конечно, подразумевается, что я поговорил об этом со своей дочерью, но мы говорим о многих вопросах, и мы говорим о них открыто. Но я вот что сказал: «Это как если бы у вас был интимный момент с кем-то, и этот человек вдруг достал бы телефон». 'О, подожди. Я просто сделаю снимок". Я знаю, что некоторые люди так и поступают.



Если я говорю только за себя — я знаю, что многим артистам все равно, и я знаю, что есть много плюсов, особенно в коммерческом плане, потому что вы хотите, чтобы люди... Вся суть бизнеса в основном в том, что "Да, мы хотим, чтобы люди снимали, потому что мы хотим, чтобы другие люди увидели шоу, и это поможет продать больше билетов". Отлично. Я понимаю, что социальные сети — это инструмент продвижения. Я не собираюсь пренебрегать этим. Часть нашего успеха, очевидно, связана с социальными сетями... Мы начинали на MySpace. Это была первопричина нашего успеха в то время. Я не знаю, стали бы GHOST хоть сколько-нибудь успешными, если бы не MySpace. И, конечно, наш TikTok сыграл огромную роль.



Я не говорю, что все социальные сети плохие. Я просто говорю, что когда дело доходит до настоящего живого шоу, моего призвания, моей причины быть там — связи между мной и всеми, кого я привел с собой, которые работают в тандеме, чтобы дать вам особые впечатления, эти впечатления полностью исчезают, если все зрители только и делают, что снимают. Я не прав? Я прав? Не знаю. Именно так я и все мы себя ощущаем».







+0 -0



( 1 ) просмотров: 202

