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*Альбом METALLICA "Master Of Puppets" назван лучшим металл-ди... 129
*Гитарист SEPULTURA не против появления бывших на финальном к... 62
*TED NUGENT: «Люблю я оленину!» 46
*Клавишник JOURNEY: «В тюрьме Трамп станет легендой!» 45
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Ghost

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31 май 2023 : 		 Лидер GHOST — о создании новых песен
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Рекорды нового фильма GHOST



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Trafalgar Releasing объявила о рекордном успехе фильма GHOST "Rite Here Rite Now". С учетом показов с 20 по 23 июня уникальный полнометражный фильм-концерт/повествование вошел в мировой бокс-офис под номером 9 с общей суммой $5,04 млн. по всему миру при ограниченном количестве экранов.

Фильм "Rite Here Rite Now" вошел в десятку лучших в североамериканском прокате, собрав 2,65 миллиона долларов, став самым кассовым хард-рок фильмом в Северной Америке. Фильм достиг 3-го места в прокате 20 июня, собрав более 1,12 миллиона долларов при средней кассовой сборе 1 492 доллара в 755 кинотеатрах. 21 июня фильм собрал более 238 000 долларов в 366 кинотеатрах. Продолжая свой успех, фильм занял 7-е место в прокате 22 июня, собрав более 1,03 миллиона долларов при средней кассе в 1 376 долларов в 751 кинотеатре. Наконец, 23 июня фильм собрал более 257 000 долларов и 718 долларов с одного экрана в 358 кинотеатрах.

Региональные показатели также включают Великобританию и Ирландию, где фильм собрал 606 000 долларов и занял 5-е место в прокате, Германию с 332 000 долларов и 3-м местом в прокате, Мексику с 326 000 долларов и 5-м местом в прокате по итогам уикенда и Австралию с 178 000 долларов и 6-м местом в прокате.




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