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*Музыканты JANE'S ADDICTION подрались на сцене 31
*Юбилейный тур IRON MAIDEN стартует в мае 25
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*Музыканты JANE'S ADDICTION подрались на сцене 31
*Юбилейный тур IRON MAIDEN стартует в мае 25
*Новое видео NIGHTWISH 21
*Drum-cam от PANTERA 19
*Вокалистка LINKIN PARK о поддержке Дэнни Мастерсона 16
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Nightwish

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22 сен 2024 : 		 Новый альбом NIGHTWISH доступен для прослушивания

20 сен 2024 : 		 Новое видео NIGHTWISH

10 сен 2024 : 		 Видео с текстом от NIGHTWISH

18 авг 2024 : 		 Лидер NIGHTWISH о лучших качествах своих коллег

13 авг 2024 : 		 Новое видео NIGHTWISH

8 авг 2024 : 		 Новая песня NIGHTWISH

13 июн 2024 : 		 TUOMAS HOLOPAINEN: «Вряд ли NIGHTWISH стали бы теми, кем являются, если бы не METALLICA»

21 май 2024 : 		 Новое видео NIGHTWISH

2 май 2024 : 		 Первый сингл NIGHTWISH восемь с половиной минут

30 апр 2024 : 		 Новый альбом NIGHTWISH выйдет весной

12 мар 2024 : 		 NIGHTWISH остались на NUCLEAR BLAST RECORDS

29 фев 2024 : 		 NIGHTWISH закончили работу над новым альбомом

1 фев 2024 : 		 Барабанщик NIGHTWISH: «На новом альбоме мы вернёмся к более тяжёлым вещам, но в нём также будет много новых элементов»

24 янв 2024 : 		 В ближайшие 2-3 года концертов NIGHTWISH не будет

25 дек 2023 : 		 Концертное видео NIGHTWISH

13 ноя 2023 : 		 MELODICKA BROS исполняют NIGHTWISH

17 окт 2023 : 		 NIGHTWISH завершили запись оркестровок

8 авг 2023 : 		 NIGHTWISH приступили к записи

31 июл 2023 : 		 NIGHTWISH завершили запись демо

20 июн 2023 : 		 NIGHTWISH отыграли последний концерт

7 апр 2023 : 		 NIGHTWISH готовят альбом в 2024

27 мар 2023 : 		 Видео полного выступления NIGHTWISH

20 мар 2023 : 		 Вокалистка NIGHTWISH ждет ребенка

27 янв 2023 : 		 Концертное видео NIGHTWISH

8 янв 2023 : 		 Лидер NIGHTWISH: «Первый концерт после победы Floor был очень трогательный»

5 янв 2023 : 		 NIGHTWISH начнут запись в 2023
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Новый альбом NIGHTWISH доступен для прослушивания



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Yesterwynde, новый альбом NIGHTWISH, доступен для прослушивания ниже.




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22 сен 2024
rassol
Да мы ужо, собссна...

просмотров: 553

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