сегодня



Лидер NIGHTWISH: «Меня утомляют стандарты поп-песен»



TUOMAS HOLOPAINEN в недавнем интервью поговорил о своем умении писать длинные песни, которые не соответствуют традиционному формату синглов:



«Мы занимаемся этим уже почти 28 лет, так что какого черта нам что-то менять в данный момент? Но, да, для меня очень утомительно, что ты все время должен делать песню меньше четырех минут — у нее должен быть припев, она должна рассказывать о чьей-то любовной жизни или разрушенных отношениях. Для меня это просто утомительно и скучно. Для таких песен тоже есть свое время и место, но если у вас есть история, которую вы хотите рассказать, и ей нужно время, чтобы быть рассказанной должным образом, вы просто не торопитесь, и песня длится столько, сколько нужно. Все просто».







+0 -0



( 1 ) просмотров: 168

