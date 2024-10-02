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*MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN исполнили NIGHTWISH 18
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*TROY DONOCKLEY о решении NIGHTWISH не давать концертов 18
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Nightwish

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Лидер NIGHTWISH: «Меня утомляют стандарты поп-песен»



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TUOMAS HOLOPAINEN в недавнем интервью поговорил о своем умении писать длинные песни, которые не соответствуют традиционному формату синглов:

«Мы занимаемся этим уже почти 28 лет, так что какого черта нам что-то менять в данный момент? Но, да, для меня очень утомительно, что ты все время должен делать песню меньше четырех минут — у нее должен быть припев, она должна рассказывать о чьей-то любовной жизни или разрушенных отношениях. Для меня это просто утомительно и скучно. Для таких песен тоже есть свое время и место, но если у вас есть история, которую вы хотите рассказать, и ей нужно время, чтобы быть рассказанной должным образом, вы просто не торопитесь, и песня длится столько, сколько нужно. Все просто».




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2 окт 2024
J
JackLong
Кхм, это да, Холопус действительно умеет(-л) писать длинные классные песни: Beaty of the Beast, Ghost Love Score, Poet and the Pendulum... но конкретно на последнем альбоме, который сам по себе вышел не особо, прям сказать, интересным, "эпики" просто высосаны из пальца... Если из The Ocean... убрать длиную волынку в конце, мы получим стандартный 7-минтный боевичок. А про The Parfume... вообще молчу: Обрезать вообще ненужное и ни к чему не приводящее интро на две минуты и оутро с бесконечным повтором припева от Троя на полторы минуты, и получим стандартную приметаленую поп-песенку на 4 с половиной минуты по принципу куплет-припев-куплет-припев-бридж-припев.

Как-то так.

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