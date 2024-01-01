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*TUOMAS HOLOPAINEN: «У остальных нет таких близких отношений ... 22
*BURTON C. BELL представил новое видео 22
*ACE FREHLEY: «Дорогу крепкому в меня открыл Джин» 21
*Перезаписанный трек DARK FUNERAL 21
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Nightwish

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Лидер NIGHTWISH о лучших качествах своих коллег



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TUOMAS'a HOLOPAINEN'a в недавнем интервью попросили назвать лучшие на его взгляд качества его коллег по группе:

«Это единственные люди в мире, о которых я думаю, когда сочиняю песни, потому что очень важно, чтобы они тоже были вдохновлены этим материалом.

Я знаю Emppu уже более 30 лет, и он просто невероятный человек в том смысле, что с ним всегда всё хорошо. Он самый спокойный участник группы. Он выполняет свою работу — его игра на гитаре профессиональна, как ни у кого другого, — но в остальном он всегда говорит: "Да неважно". "Да, звучит неплохо. Я в порядке". Он такой беззаботный, что я почти завидую ему, потому что постоянно о чём-то беспокоюсь. Так что заглянуть в его мысли время от времени было бы здорово. Он замечательный человек. То же самое касается и Troy. Он самый позитивный парень на свете. Невероятный музыкант. Каждый раз, когда он входит в комнату, она наполняется светом, счастьем и весельем. Да, он определённо понял жизнь. Чудесно.

Floor — лучшая в мире в том, что она делает. Она действительно увлечена музыкой, по-настоящему понимает суть NIGHTWISH. И для меня, как для автора песен, это такое облегчение, потому что я знаю: что бы я ни делал, что бы я ни хотел, чтобы она сделала, она сможет это сделать. Хорошим примером тому служит запись её вокала для нового альбома [предстоящего диска "Yesterwynde"]. Мы ни разу не репетировали, потому что у нас не было возможности. И мы отправились в её домашнюю студию в Швеции. Мы выделили две недели на запись, а она закончила работу за шесть дней. Она просто невероятная в своём деле. И Kai, опять же, самый приятный парень на свете. Я думаю, у него около 25 гостей на каждом нашем шоу, и он не знает и половины из них. Да, все для него друзья. С ним очень легко. Конечно же, он профессиональный музыкант. Что за барабанщик! Он просто потрясающий человек. То же самое можно сказать и о Jukka. Я ни разу не видел его злым или даже раздражённым. Он всегда говорит: "Всё будет хорошо. Давайте поговорим об этом". Он умеет успокаивать. Когда ты чувствуешь себя немного взвинченным, Jukka подходит к тебе, и ты думаешь: "Всё хорошо". И, конечно же, он отличный басист. Мне так повезло, что меня окружают такие замечательные люди. Мне действительно повезло».






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