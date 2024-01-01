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*Гитарист TESTAMENT: «Религия — зло!» 153
*Вокалист HELLOWEEN: «Коммунизм не лучше фашизма» 80
*TOMMY LEE подмывается раз в неделю. Как настоящий европеец 35
*Гитарист BIOHAZARD травит байки про Lars'a 24
*Лидер MANOWAR о перезаписи "Sign Of The Hammer" 23
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Nightwish

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27 дек 2024 : 		 Drum-cam от NIGHTWISH

22 дек 2024 : 		 Документальный фильм о создании нового альбома NIGHTWISH

11 дек 2024 : 		 WALDO и ELIZE RYD исполняют NIGHTWISH

5 дек 2024 : 		 Симфоническая версия нового альбома NIGHTWISH

2 дек 2024 : 		 Лидер NIGHTWISH: «Мои герои — композиторы музыки для фильмов»

2 окт 2024 : 		 Лидер NIGHTWISH: «Меня утомляют стандарты поп-песен»

28 сен 2024 : 		 TROY DONOCKLEY о решении NIGHTWISH не давать концертов

22 сен 2024 : 		 Новый альбом NIGHTWISH доступен для прослушивания

20 сен 2024 : 		 Новое видео NIGHTWISH

10 сен 2024 : 		 Видео с текстом от NIGHTWISH

18 авг 2024 : 		 Лидер NIGHTWISH о лучших качествах своих коллег

13 авг 2024 : 		 Новое видео NIGHTWISH

8 авг 2024 : 		 Новая песня NIGHTWISH

13 июн 2024 : 		 TUOMAS HOLOPAINEN: «Вряд ли NIGHTWISH стали бы теми, кем являются, если бы не METALLICA»

21 май 2024 : 		 Новое видео NIGHTWISH

2 май 2024 : 		 Первый сингл NIGHTWISH восемь с половиной минут

30 апр 2024 : 		 Новый альбом NIGHTWISH выйдет весной

12 мар 2024 : 		 NIGHTWISH остались на NUCLEAR BLAST RECORDS

29 фев 2024 : 		 NIGHTWISH закончили работу над новым альбомом

1 фев 2024 : 		 Барабанщик NIGHTWISH: «На новом альбоме мы вернёмся к более тяжёлым вещам, но в нём также будет много новых элементов»

24 янв 2024 : 		 В ближайшие 2-3 года концертов NIGHTWISH не будет

25 дек 2023 : 		 Концертное видео NIGHTWISH

13 ноя 2023 : 		 MELODICKA BROS исполняют NIGHTWISH

17 окт 2023 : 		 NIGHTWISH завершили запись оркестровок

8 авг 2023 : 		 NIGHTWISH приступили к записи

31 июл 2023 : 		 NIGHTWISH завершили запись демо
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Drum-cam от NIGHTWISH



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Видео исполнения KAI HAHTO композиции "Ghost Love Score" на выступлении 17 июня 2023 года в Vaasa, Finland, доступно для просмотра ниже.

NIGHTWISH - Live KAI HAHTO "Ghost Love Score" Drumcam Footage Streaming




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