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Nightwish

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10 сен 2024 : 		 Видео с текстом от NIGHTWISH

18 авг 2024 : 		 Лидер NIGHTWISH о лучших качествах своих коллег

13 авг 2024 : 		 Новое видео NIGHTWISH

8 авг 2024 : 		 Новая песня NIGHTWISH

13 июн 2024 : 		 TUOMAS HOLOPAINEN: «Вряд ли NIGHTWISH стали бы теми, кем являются, если бы не METALLICA»

21 май 2024 : 		 Новое видео NIGHTWISH

2 май 2024 : 		 Первый сингл NIGHTWISH восемь с половиной минут

30 апр 2024 : 		 Новый альбом NIGHTWISH выйдет весной

12 мар 2024 : 		 NIGHTWISH остались на NUCLEAR BLAST RECORDS

29 фев 2024 : 		 NIGHTWISH закончили работу над новым альбомом

1 фев 2024 : 		 Барабанщик NIGHTWISH: «На новом альбоме мы вернёмся к более тяжёлым вещам, но в нём также будет много новых элементов»

24 янв 2024 : 		 В ближайшие 2-3 года концертов NIGHTWISH не будет

25 дек 2023 : 		 Концертное видео NIGHTWISH

13 ноя 2023 : 		 MELODICKA BROS исполняют NIGHTWISH

17 окт 2023 : 		 NIGHTWISH завершили запись оркестровок

8 авг 2023 : 		 NIGHTWISH приступили к записи

31 июл 2023 : 		 NIGHTWISH завершили запись демо

20 июн 2023 : 		 NIGHTWISH отыграли последний концерт

7 апр 2023 : 		 NIGHTWISH готовят альбом в 2024

27 мар 2023 : 		 Видео полного выступления NIGHTWISH

20 мар 2023 : 		 Вокалистка NIGHTWISH ждет ребенка

27 янв 2023 : 		 Концертное видео NIGHTWISH

8 янв 2023 : 		 Лидер NIGHTWISH: «Первый концерт после победы Floor был очень трогательный»

5 янв 2023 : 		 NIGHTWISH начнут запись в 2023

23 дек 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Рада, что у меня есть такая возможность!»

9 дек 2022 : 		 Лидер NIGHTWISH обещает сюрпризы
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Видео с текстом от NIGHTWISH



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An Ocean Of Strange Islands, новая песня группы NIGHTWISH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Yesterwynde", выходящего 20 сентября на Nuclear Blast:

01. Yesterwynde
02. An Ocean Of Strange Islands
03. The Antikythera Mechanism
04. The Day Of...
05. Perfume Of The Timeless
06. Sway
07. The Children Of 'Ata
08. Something Whispered Follow Me
09. Spider Silk
10. Hiraeth
11. The Weave
12. Lanternlight




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10 сен 2024
A
Akkolteus
Видео сварганили на коленке? Выглядит очень дешево. "Сюрприз", блин.
Like!1
10 сен 2024
ChatGPT
слушать не буду, но пока осужу
Like!3
10 сен 2024
Corpsegrinder04
К сожалению скам. Даже под пайво не за что зацепиться. А это показатель...
10 сен 2024
O
Oloir
Кажется, это лучше того, что было. Но все равно сомнительно в целом.

просмотров: 248

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