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Видео с текстом от NIGHTWISH



An Ocean Of Strange Islands, новая песня группы NIGHTWISH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Yesterwynde", выходящего 20 сентября на Nuclear Blast:



01. Yesterwynde

02. An Ocean Of Strange Islands

03. The Antikythera Mechanism

04. The Day Of...

05. Perfume Of The Timeless

06. Sway

07. The Children Of 'Ata

08. Something Whispered Follow Me

09. Spider Silk

10. Hiraeth

11. The Weave

12. Lanternlight







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