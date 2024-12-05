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*GENE SIMMONS: «Да мёртв ваш рок!» 31
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Nightwish

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5 дек 2024 : 		 Симфоническая версия нового альбома NIGHTWISH

2 дек 2024 : 		 Лидер NIGHTWISH: «Мои герои — композиторы музыки для фильмов»

2 окт 2024 : 		 Лидер NIGHTWISH: «Меня утомляют стандарты поп-песен»

28 сен 2024 : 		 TROY DONOCKLEY о решении NIGHTWISH не давать концертов

22 сен 2024 : 		 Новый альбом NIGHTWISH доступен для прослушивания

20 сен 2024 : 		 Новое видео NIGHTWISH

10 сен 2024 : 		 Видео с текстом от NIGHTWISH

18 авг 2024 : 		 Лидер NIGHTWISH о лучших качествах своих коллег

13 авг 2024 : 		 Новое видео NIGHTWISH

8 авг 2024 : 		 Новая песня NIGHTWISH

13 июн 2024 : 		 TUOMAS HOLOPAINEN: «Вряд ли NIGHTWISH стали бы теми, кем являются, если бы не METALLICA»

21 май 2024 : 		 Новое видео NIGHTWISH

2 май 2024 : 		 Первый сингл NIGHTWISH восемь с половиной минут

30 апр 2024 : 		 Новый альбом NIGHTWISH выйдет весной

12 мар 2024 : 		 NIGHTWISH остались на NUCLEAR BLAST RECORDS

29 фев 2024 : 		 NIGHTWISH закончили работу над новым альбомом

1 фев 2024 : 		 Барабанщик NIGHTWISH: «На новом альбоме мы вернёмся к более тяжёлым вещам, но в нём также будет много новых элементов»

24 янв 2024 : 		 В ближайшие 2-3 года концертов NIGHTWISH не будет

25 дек 2023 : 		 Концертное видео NIGHTWISH

13 ноя 2023 : 		 MELODICKA BROS исполняют NIGHTWISH

17 окт 2023 : 		 NIGHTWISH завершили запись оркестровок

8 авг 2023 : 		 NIGHTWISH приступили к записи

31 июл 2023 : 		 NIGHTWISH завершили запись демо

20 июн 2023 : 		 NIGHTWISH отыграли последний концерт

7 апр 2023 : 		 NIGHTWISH готовят альбом в 2024

27 мар 2023 : 		 Видео полного выступления NIGHTWISH
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Симфоническая версия нового альбома NIGHTWISH



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Группа NIGHTWISH опубликовала следующее сообщение:

«Да, вы не ослышались. Наш новый альбом Yesterwynde будет исполнен в оркестровой версии для живой аудитории. Мировая премьера оркестровой версии Yesterwynde, написанной Tuomas Holopainen'ом, состоится в Tampere Hall, Финляндия, в августе 2025 года. Кто собирается? Музыка будет исполнена в двух концертах Филармоническим оркестром Тампере, Оперным хором Тампере и детским хором. Билеты поступят в продажу во вторник, 10 декабря, в 9 утра».

Добавляет Tuomas Holopainen: «Yesterwynde — это путешествие по ландшафтам воспоминаний, мечтаний и тоски. Альбом полон историй о времени - одновременно неуловимом и вечно присутствующем. Это самое личное и многослойное творение за всю мою карьеру, и я глубоко благодарен за то, что оно получит такую особенную мировую премьеру в сопровождении Филармонического оркестра Тампере и огромного хора. В студии можно бесконечно шлифовать музыку, но живое исполнение — это всегда нечто уникальное».

New NIGHTWISH Album Yesterwynde To Receive Symphonic World Premiere By TAMPERE PHILHARMONIC ORCHESTRA




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5 дек 2024
rassol
А нахуя? Если говно обмазать сгущёнкой - оно говном быть не перестанет.
Like!2
5 дек 2024
ElectricRetard
rassol, я уже где-то угарал, мол, люди в основном критикуют альбом за плохо записанную Флор, которой в очередной раз не дали развернуться, и обилие симфонического наяривания. Ну Туомас и решил угодить всем. Сделал симфоническую версию чтобы тебя еще больше задавить аранжировками и... инструментальную, чтобы ты по поводу Флор вообще не выебывался.

просмотров: 238

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