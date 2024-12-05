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Симфоническая версия нового альбома NIGHTWISH



Группа NIGHTWISH опубликовала следующее сообщение:



«Да, вы не ослышались. Наш новый альбом Yesterwynde будет исполнен в оркестровой версии для живой аудитории. Мировая премьера оркестровой версии Yesterwynde, написанной Tuomas Holopainen'ом, состоится в Tampere Hall, Финляндия, в августе 2025 года. Кто собирается? Музыка будет исполнена в двух концертах Филармоническим оркестром Тампере, Оперным хором Тампере и детским хором. Билеты поступят в продажу во вторник, 10 декабря, в 9 утра».



Добавляет Tuomas Holopainen: «Yesterwynde — это путешествие по ландшафтам воспоминаний, мечтаний и тоски. Альбом полон историй о времени - одновременно неуловимом и вечно присутствующем. Это самое личное и многослойное творение за всю мою карьеру, и я глубоко благодарен за то, что оно получит такую особенную мировую премьеру в сопровождении Филармонического оркестра Тампере и огромного хора. В студии можно бесконечно шлифовать музыку, но живое исполнение — это всегда нечто уникальное».







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