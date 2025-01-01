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*Вокалист DREAM THEATER: «У прогрессивной группы есть свобода... 177
*Лысый из IRON SAVIOR: «Я из Германии, где по закону СМИ обяз... 140
*IRON SAVIOR зассали из-за Трампа 80
*Обновленное видео HELLOWEEN 76
*Новый альбом GARBAGE выйдет весной 47
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Nightwish

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4 мар 2025 : 		 Видео с текстом от NIGHTWISH

25 фев 2025 : 		 Видео с текстом от NIGHTWISH

19 фев 2025 : 		 Бывший менеджер NIGHTWISH обвинен в нападении на женщину

18 фев 2025 : 		 Видео с текстом от NIGHTWISH

11 фев 2025 : 		 Видео с текстом от NIGHTWISH

4 фев 2025 : 		 Видео с текстом от NIGHTWISH

28 янв 2025 : 		 Видео с текстом от NIGHTWISH

21 янв 2025 : 		 Видео с текстом от NIGHTWISH

14 янв 2025 : 		 Видео с текстом от NIGHTWISH

27 дек 2024 : 		 Drum-cam от NIGHTWISH

22 дек 2024 : 		 Документальный фильм о создании нового альбома NIGHTWISH

11 дек 2024 : 		 WALDO и ELIZE RYD исполняют NIGHTWISH

5 дек 2024 : 		 Симфоническая версия нового альбома NIGHTWISH

2 дек 2024 : 		 Лидер NIGHTWISH: «Мои герои — композиторы музыки для фильмов»

2 окт 2024 : 		 Лидер NIGHTWISH: «Меня утомляют стандарты поп-песен»

28 сен 2024 : 		 TROY DONOCKLEY о решении NIGHTWISH не давать концертов

22 сен 2024 : 		 Новый альбом NIGHTWISH доступен для прослушивания

20 сен 2024 : 		 Новое видео NIGHTWISH

10 сен 2024 : 		 Видео с текстом от NIGHTWISH

18 авг 2024 : 		 Лидер NIGHTWISH о лучших качествах своих коллег

13 авг 2024 : 		 Новое видео NIGHTWISH

8 авг 2024 : 		 Новая песня NIGHTWISH

13 июн 2024 : 		 TUOMAS HOLOPAINEN: «Вряд ли NIGHTWISH стали бы теми, кем являются, если бы не METALLICA»

21 май 2024 : 		 Новое видео NIGHTWISH

2 май 2024 : 		 Первый сингл NIGHTWISH восемь с половиной минут

30 апр 2024 : 		 Новый альбом NIGHTWISH выйдет весной
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|||| сегодня

Видео с текстом от NIGHTWISH



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NIGHTWISH опубликовали официальное видео с текстом на песню The Weave, которая вошла в последний студийный альбом "Yesterwynde".




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