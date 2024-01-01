28 сен 2024



TROY DONOCKLEY о решении NIGHTWISH не давать концертов



TROY DONOCKLEY в недавней беседе обсудил недавно озвученное решение NIGHTWISH взять паузу в гастрольной деятельности:



«Я тоже отдал голос за это решение, как и все мы. Нас не принуждали к этому выводу, но нам указали на него довольно рано, ещё до пандемии. Мы поняли, что нам грозит опасность выгорания от слишком большой нагрузки. Поэтому мы приняли решение, и, что удивительно, решение о таком перерыве, о такой передышке, касается всех нас. Оно не имеет временных рамок. У нас нет абсолютно никаких планов относительно того, когда мы снова соберём группу для концертов.



В данный момент мы просто пытаемся восстановить баланс, обрести наше чувство направления для группы. Это было нелегко — было много личных проблем — но я должен подчеркнуть, что NIGHTWISH — необычная группа, в том смысле, что нам действительно нравится быть друг с другом. Это редкость для групп. У многих групп есть отдельные гримёрки и тому подобное, а мы на самом деле наслаждаемся компанией друг друга. И мы общаемся, даже когда не работаем. Нам весело вместе. В прошлом году Emppu и Tuomas приехали в Йоркшир [Англия], и мы неделю занимались металлоискательством, просто ради удовольствия. Да, именно так. И мы получаем от этого огромное удовольствие



Это не окончательное решение. Это просто длительный перерыв. Но я могу предположить, что в 2027 году, когда будет отмечаться 30-летие группы, мы сможем ещё поработать. Думаю, мы выступим вживую в честь этого события. Возможно, мы это сделаем».



Когда интревьюер заметил, что длинные альбомно-гастрольные циклы NIGHTWISH, должно быть, стали эмоционально напряжёнными, поскольку он и его коллеги по группе продолжали делать это из года в год, Troy ответил:



«Это важно, но когда ты рядом с шестью людьми, которые чувствуют то же самое, и отправляешься в тур на семь недель, или едешь в Южную Америку, три недели в Южной Америке, потом ты в Японии, потом ты в Америке на пять недель. И у всех нас есть семьи. У Floor двое маленьких детей. Это приводит к беспорядку в образе жизни».







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