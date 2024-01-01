Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Видео с выступления SLAYER 24
*Новое видео NIGHTWISH 24
*Drum-cam от PANTERA 23
*LINKIN PARK исполнили новую песню 20
*TONY IOMMI принял участие в записи нового альбома Робби Уиль... 18
*Вокалист SEVENDUST: «Расизму в металле не место!» 14
*Лидер OPETH о любви к винилам 14
*GENE SIMMONS о студенческих протестах против Израиля 12
*Соус от SLAYER 9
*Кавер-версия хита MADONNA от DOGMA 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Видео с выступления SLAYER 24
*Новое видео NIGHTWISH 24
*Drum-cam от PANTERA 23
*LINKIN PARK исполнили новую песню 20
*TONY IOMMI принял участие в записи нового альбома Робби Уиль... 18
[= ||| все новости группы



*

Nightwish

*



28 сен 2024 : 		 TROY DONOCKLEY о решении NIGHTWISH не давать концертов

22 сен 2024 : 		 Новый альбом NIGHTWISH доступен для прослушивания

20 сен 2024 : 		 Новое видео NIGHTWISH

10 сен 2024 : 		 Видео с текстом от NIGHTWISH

18 авг 2024 : 		 Лидер NIGHTWISH о лучших качествах своих коллег

13 авг 2024 : 		 Новое видео NIGHTWISH

8 авг 2024 : 		 Новая песня NIGHTWISH

13 июн 2024 : 		 TUOMAS HOLOPAINEN: «Вряд ли NIGHTWISH стали бы теми, кем являются, если бы не METALLICA»

21 май 2024 : 		 Новое видео NIGHTWISH

2 май 2024 : 		 Первый сингл NIGHTWISH восемь с половиной минут

30 апр 2024 : 		 Новый альбом NIGHTWISH выйдет весной

12 мар 2024 : 		 NIGHTWISH остались на NUCLEAR BLAST RECORDS

29 фев 2024 : 		 NIGHTWISH закончили работу над новым альбомом

1 фев 2024 : 		 Барабанщик NIGHTWISH: «На новом альбоме мы вернёмся к более тяжёлым вещам, но в нём также будет много новых элементов»

24 янв 2024 : 		 В ближайшие 2-3 года концертов NIGHTWISH не будет

25 дек 2023 : 		 Концертное видео NIGHTWISH

13 ноя 2023 : 		 MELODICKA BROS исполняют NIGHTWISH

17 окт 2023 : 		 NIGHTWISH завершили запись оркестровок

8 авг 2023 : 		 NIGHTWISH приступили к записи

31 июл 2023 : 		 NIGHTWISH завершили запись демо

20 июн 2023 : 		 NIGHTWISH отыграли последний концерт

7 апр 2023 : 		 NIGHTWISH готовят альбом в 2024

27 мар 2023 : 		 Видео полного выступления NIGHTWISH

20 мар 2023 : 		 Вокалистка NIGHTWISH ждет ребенка

27 янв 2023 : 		 Концертное видео NIGHTWISH

8 янв 2023 : 		 Лидер NIGHTWISH: «Первый концерт после победы Floor был очень трогательный»
Показать далее
| - |

|||| 28 сен 2024

TROY DONOCKLEY о решении NIGHTWISH не давать концертов



zoom
TROY DONOCKLEY в недавней беседе обсудил недавно озвученное решение NIGHTWISH взять паузу в гастрольной деятельности:

«Я тоже отдал голос за это решение, как и все мы. Нас не принуждали к этому выводу, но нам указали на него довольно рано, ещё до пандемии. Мы поняли, что нам грозит опасность выгорания от слишком большой нагрузки. Поэтому мы приняли решение, и, что удивительно, решение о таком перерыве, о такой передышке, касается всех нас. Оно не имеет временных рамок. У нас нет абсолютно никаких планов относительно того, когда мы снова соберём группу для концертов.

В данный момент мы просто пытаемся восстановить баланс, обрести наше чувство направления для группы. Это было нелегко — было много личных проблем — но я должен подчеркнуть, что NIGHTWISH — необычная группа, в том смысле, что нам действительно нравится быть друг с другом. Это редкость для групп. У многих групп есть отдельные гримёрки и тому подобное, а мы на самом деле наслаждаемся компанией друг друга. И мы общаемся, даже когда не работаем. Нам весело вместе. В прошлом году Emppu и Tuomas приехали в Йоркшир [Англия], и мы неделю занимались металлоискательством, просто ради удовольствия. Да, именно так. И мы получаем от этого огромное удовольствие

Это не окончательное решение. Это просто длительный перерыв. Но я могу предположить, что в 2027 году, когда будет отмечаться 30-летие группы, мы сможем ещё поработать. Думаю, мы выступим вживую в честь этого события. Возможно, мы это сделаем».

Когда интревьюер заметил, что длинные альбомно-гастрольные циклы NIGHTWISH, должно быть, стали эмоционально напряжёнными, поскольку он и его коллеги по группе продолжали делать это из года в год, Troy ответил:

«Это важно, но когда ты рядом с шестью людьми, которые чувствуют то же самое, и отправляешься в тур на семь недель, или едешь в Южную Америку, три недели в Южной Америке, потом ты в Японии, потом ты в Америке на пять недель. И у всех нас есть семьи. У Floor двое маленьких детей. Это приводит к беспорядку в образе жизни».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 131

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом