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TUOMAS HOLOPAINEN: «Вряд ли NIGHTWISH стали бы теми, кем являются, если бы не METALLICA»



В новом интервью для Rock Antenne клавишника и основного автора песен NIGHTWISH Tuomas'a Holopainen'a попросили назвать его любимую рок- или металл-песню. Он ответил:



«"One" группы METALLICA. Это блестящая композиция — как текст, так и клип. И это было примерно в то время, когда я только-только познакомился с металлической музыкой, так что это навевает много воспоминаний.



Я ходил на концерт METALLICA и GUNS N' ROSES в Канзас-Сити в сентябре 1992 года, и "One" была последней песней, которую они играли перед бисом. Она просто потрясла меня.



Вряд ли NIGHTWISH стали бы теми, кем являются, если бы не METALLICA. А примерно год назад мы играли на фестивале в Бельгии. И после последней песни я сошёл со сцены, а там был [фронтмен METALLICA] James Hetfield, который похлопал меня по спине. И всё, что я мог сказать, это "Вот же блин". Как говорится, никогда не встречайте своих героев».







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