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*Барабанщик IRON MAIDEN завязывает с турами 33
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я с трудом хожу, еще чуть-чуть и всё... 31
*Новое видео DREAM THEATER 29
*Новое видео AVANTASIA 25
*BURTON C. BELL: «Spotify — это зло!» 19
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Nightwish

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11 дек 2024 : 		 WALDO и ELIZE RYD исполняют NIGHTWISH

5 дек 2024 : 		 Симфоническая версия нового альбома NIGHTWISH

2 дек 2024 : 		 Лидер NIGHTWISH: «Мои герои — композиторы музыки для фильмов»

2 окт 2024 : 		 Лидер NIGHTWISH: «Меня утомляют стандарты поп-песен»

28 сен 2024 : 		 TROY DONOCKLEY о решении NIGHTWISH не давать концертов

22 сен 2024 : 		 Новый альбом NIGHTWISH доступен для прослушивания

20 сен 2024 : 		 Новое видео NIGHTWISH

10 сен 2024 : 		 Видео с текстом от NIGHTWISH

18 авг 2024 : 		 Лидер NIGHTWISH о лучших качествах своих коллег

13 авг 2024 : 		 Новое видео NIGHTWISH

8 авг 2024 : 		 Новая песня NIGHTWISH

13 июн 2024 : 		 TUOMAS HOLOPAINEN: «Вряд ли NIGHTWISH стали бы теми, кем являются, если бы не METALLICA»

21 май 2024 : 		 Новое видео NIGHTWISH

2 май 2024 : 		 Первый сингл NIGHTWISH восемь с половиной минут

30 апр 2024 : 		 Новый альбом NIGHTWISH выйдет весной

12 мар 2024 : 		 NIGHTWISH остались на NUCLEAR BLAST RECORDS

29 фев 2024 : 		 NIGHTWISH закончили работу над новым альбомом

1 фев 2024 : 		 Барабанщик NIGHTWISH: «На новом альбоме мы вернёмся к более тяжёлым вещам, но в нём также будет много новых элементов»

24 янв 2024 : 		 В ближайшие 2-3 года концертов NIGHTWISH не будет

25 дек 2023 : 		 Концертное видео NIGHTWISH

13 ноя 2023 : 		 MELODICKA BROS исполняют NIGHTWISH

17 окт 2023 : 		 NIGHTWISH завершили запись оркестровок

8 авг 2023 : 		 NIGHTWISH приступили к записи

31 июл 2023 : 		 NIGHTWISH завершили запись демо

20 июн 2023 : 		 NIGHTWISH отыграли последний концерт

7 апр 2023 : 		 NIGHTWISH готовят альбом в 2024
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|||| 11 дек 2024

WALDO и ELIZE RYD исполняют NIGHTWISH



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Wish I Had an Angel, кавер-версия хита NIGHTWISH от WALDO и ELIZE RYD, доступна ниже.






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