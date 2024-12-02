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Лидер NIGHTWISH: «Мои герои — композиторы музыки для фильмов»



TUOMAS HOLOPAINEN в недавнем интервью признался, что уже давно хочет написать музыку к фильму:



«Мои главные музыкальные герои — представители жанра киномузыки: Джон Уильямс - лучший из всех, он, Ханс Циммер, Дэнни Эльфман, Джеймс Ньютон Ховард, Эннио Морриконе и многие другие. Так что я очень люблю этот жанр. Именно такую музыку я слушаю, если вообще включаю музыку, что я делаю уже не так часто.



Но, да, написание партитуры к фильму не выходит у меня из головы уже 25 лет. Но меня никогда не просили, и я даже не знаю, понравится ли мне такой опыт, потому что вы полностью ограничены сюжетом и тем, как режиссер хочет, чтобы вы сочиняли, и я не уверен, что хочу браться за подобное дело».







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