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*Альбом BLACK SABBATH попал в чарты 27
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Nightwish

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Лидер NIGHTWISH: «Мои герои — композиторы музыки для фильмов»



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TUOMAS HOLOPAINEN в недавнем интервью признался, что уже давно хочет написать музыку к фильму:

«Мои главные музыкальные герои — представители жанра киномузыки: Джон Уильямс - лучший из всех, он, Ханс Циммер, Дэнни Эльфман, Джеймс Ньютон Ховард, Эннио Морриконе и многие другие. Так что я очень люблю этот жанр. Именно такую музыку я слушаю, если вообще включаю музыку, что я делаю уже не так часто.

Но, да, написание партитуры к фильму не выходит у меня из головы уже 25 лет. Но меня никогда не просили, и я даже не знаю, понравится ли мне такой опыт, потому что вы полностью ограничены сюжетом и тем, как режиссер хочет, чтобы вы сочиняли, и я не уверен, что хочу браться за подобное дело».




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2 дек 2024
Corpsegrinder04
Циммер топовый композитор.
Вот самая чёткая его тема.
https://www.youtube.com/watch?v=QjB3qextZbQ&list=PLGHTvSlJY1dbxXIcm1X95SIVcKmDxru0H&index=20
Like!1
2 дек 2024
v
veenamaHiegreS1988
veenamaHiegreS1988, вот чувак Робокопа заебашил, а нихера не уступает Циммеру
2 дек 2024
Вашингтон Ирвинг
Джон Уильямс больше не работает, всё, на заслуженном отдыхе. Крутой дядька. Кучу фильмов вытягивал своей музыкой, SW без него были бы такими:
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Tj-GZJhfBmI&t=60s
2 дек 2024
Gustaff
Насколько помню, Туомас как-то упоминал в интервью о том, что все-таки отправлял свои поделки в Голливуд, но так никто и не отзвонился почему-то.
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