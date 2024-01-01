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Документальный фильм о создании нового альбома NIGHTWISH



NIGHTWISH опубликовали 45-минутный документальный ролик, рассказывающий о создании последнего альбома группы, "Yesterwynde", выпущенного двадцатого сентября.







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